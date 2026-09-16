황보라가 아들의 극심한 양치 거부로 인한 고충을 토로했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡처

황보라가 아들의 극심한 양치 거부로 인한 고충을 토로했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡처

배우 황보라가 아들의 극심한 양치 거부로 인한 고충을 토로했다.지난 15일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 게재된 영상에는 아들과 치과에 방문하는 황보라의 모습이 담겼다. 황보라는 아들 우인 군이 양치를 잘 안 하려고 한다고 고민을 털어놨다.치과에 도착해 검진을 진행한 결과 충치는 없었으나, 위아래 치아가 반대로 물리는 부정교합 진단을 받았다. 의사는 황보라의 하관을 살핀 뒤 아래턱이 살짝 발달한 성향이 있다며, 우인 군의 부정교합이 엄마 황보라의 영향임을 밝혀 충격을 안겼다.황보라는 "우인이의 치카치카를 제대로 한 번도 해본 적이 없다"고 밝혀 의사를 당황케 했다. 황보라의 남편은 "양치를 하려고 해도 진짜 싫어하고 치약만 계속 먹는다"고 말했고 황보라도 "치약 한 통을 다 먹었다"라고 털어놨다. 의사는 안타까워하며 "양치질은 타협이 없다"라며 "아이가 '내가 무슨 짓을 해도 양치질은 하는 거구나'라고 생각하도록 단호하게 받아들이게끔 해줘야 한다"고 조언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr