그룹 다이아 출신 기희현이 데뷔 11주년 인사를 전했다. / 사진=기희현 SNS

모델 이상윤과 열애로 주목을 받은 그룹 다이아 출신 기희현이 데뷔 11주년을 기념했다.기희현은 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "제가 데뷔한 지 11주년이라니... 감회가 너무 새로운데요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 기희현이 검은색 상의에 데님 청바지를 매치해 클래식한 분위기를 완성한 채 카메라를 바라보고 있는 모습. 기희현은 "항상 지켜봐 주신 분들에게 너무 감사드리고, 아직도 기억해주시는 분들한테는 마음이 몽글몽글하다"고 감정을 전했다.기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 그해 12월에는 다이아 유닛 빈챈현스로도 활동했지만, 2022년 다이아 해체와 동시에 유닛 그룹에서도 자연스럽게 나오게 됐다. 이후 기희현은 배우로 전향해 다양한 영화와 드라마에 출연했고 현재는 인플루언서로 활동 중이다.한편 기희현은 이상윤과 공개 연애 중이다. 기희현이 지난 6월 자신의 SNS에 이상윤과 함께 오사카 길거리를 거닐고 있는 CCTV 영상을 업로드하면서 열애 중인 사실을 밝혔다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr