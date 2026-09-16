구교환이 '살롱드립'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

구교환이 '살롱드립'에 출연했다. / 사진='살롱드립' 캡처

구교환이 '살롱드립'에 출연했다. / 사진='살롱드립' 캡처

배우 구교환이 장도연에게 연애 상대를 고르는 기준에 대해 조언했다.지난 15일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '한 번 보고 세 번 봐도 찾아주신...'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 '살롱드립'에는 구교환과 신승호가 게스트로 출연해 장도연과 이야기를 나눴다.이날 장도연은 평소 더위를 잘 타지 않는다고 밝혔다. 그는 "사람들이 더워하는 온도가 나한테는 따뜻하다. 더운 사람이 벗을 수는 없으니 에어컨을 틀지 않냐. 저를 잘 아는 신기루 씨는 여름이어도 나를 위해 경량 패딩을 준비해 준다"고 말했다.구교환은 이를 듣고 "연애할 때 온도 때문에 싸울 수도 있는데 누구한테 맞추냐"고 물었다. 장도연이 "제가 추우니까 옷을 입는 편이다"라고 답하자 구교환은 "그런 남자 만나지 마라. 도연 씨한테 맞춰 줘야죠"라고 조언해 웃음을 안겼다.구교환과 팬들의 일화도 언급됐다. 장도연은 "무대 인사를 가서 하이파이브를 하려다가 삐끗해서 미안해서 와락 안아버린 영상이 있더라. 사람들이 댓글에 맞으러 가고 싶다, 진정한 팬 미팅이라고 하더라"고 말했다. 구교환은 "관객분들이 재치가 있어서 보다가 시간이 간다. 제가 오히려 에너지를 받는다"며 웃었다.지하철에서 우연히 팬을 만났던 당시 상황도 떠올렸다. 장도연은 "지하철에서 만난 팬 이야기 기억하냐. GV도 갔다고 했더니 이야기를 하면서 목적지까지 갔다고 하더라"며 이야기를 꺼냈다. 구교환은 "반가워서 인사하고 자리가 비었는데 앉지 않는 것도 실례 아니냐. 인사를 했는데. 스몰토크를 하면서 갔던 기억이 난다"고 설명했다.한편 구교환은 이옥섭 감독과 13년째 공개 열애 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr