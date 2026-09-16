MBC가 2026 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 첫 경기에서 시청률 1위를 기록했다./ 사진=텐아시아 DB

MBC가 2026 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 첫 경기에서 시청률 1위를 기록했다. / 사진=MBC

MBC가 2026 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 첫 경기에서 시청률 1위를 기록했다.MBC는 김성주 캐스터와 안정환, 서형욱 해설위원이 중계한 대한민국과 카타르의 D조 예선 1차전에서 전국 가구 시청률 3.0%, 수도권 가구 시청률 2.8%, 2054 시청률 1.2%를 기록했다. 전반 종료 시점에는 수도권 가구 기준 순간 시청률이 4.6%까지 올랐다.대한민국은 이날 카타르를 4-1로 꺾고 아시안게임 4연패를 향한 첫발을 뗐다. 비가 내리는 가운데 치러진 경기에서 전반부터 주도권을 잡았고, 엄지성이 전반에만 3골을 몰아넣으며 해트트릭을 기록했다. 김명준도 추가골을 보탰다.경기 시작 7분 만에 엄지성의 선제골이 나오자 김성주 캐스터는 "첫 슈팅에서 첫 골을 만들어냈다. 엄지척 득점이다"라고 말했다. 서형욱 해설위원은 "자신의 등번호처럼 7분 만에 득점을 만들어냈다. 한국 축구의 어나더 지성이다"라고 평가했다.엄지성이 두 번째 골까지 터뜨리자 안정환 해설위원은 "모든 아이들에게 '엄카(엄마 카드)'가 있다면 우리 대표팀에는 7번 '엄카(엄지성 카드)'가 있다"고 말했다.엄지성이 전반에 해트트릭을 완성하자 안정환은 "오늘은 한도가 무제한이다. 공격수가 보여줄 수 있는 퍼포먼스와 결정력을 다 보여줬다"고 평가했다. 김성주는 "오늘 엄지성 크레이지 모드다. 네 번의 슈팅 중 3개가 골이다"라고 했고, 서형욱은 "오늘의 남우주연상이다. 차면 골이다"라고 덧붙였다.한국은 중원 싸움에서도 카타르를 앞섰다. 안정환은 "상대가 패스를 못 하게 중원을 장악했기 때문에 우리가 리드를 가져갈 수 있었다. 대한민국 선수들이 비 오는 조건에서도 높은 수준의 패스를 보여줬다"고 분석했다. 김명준의 추가골이 나오자 서형욱 역시 "김명준의 추가골로 공격 루트도 다양해졌다"고 짚었다.4-0으로 앞서던 한국은 경기 막판 한 골을 내줬다. 안정환은 "큰 점수차로 리드하고 있지만 앞으로 올라갈수록 일정도 빡빡해진다. 집중력이 떨어지는 것은 반드시 보완해야 할 부분"이라고 말했다. 서형욱도 "끝까지 방심하지 않고 집중하는 것이 중요하다. 결점이 없는 경기는 없지만 피해를 최소화하는 운영이 필요하다"고 했다.첫 경기부터 대승을 거둔 대표팀과 함께 MBC 중계진도 시청률에서 먼저 웃었다. 김성주와 안정환의 익숙한 호흡에 서형욱이 경기 흐름과 전술을 짚으면서 세 사람이 역할을 나눴다. 첫 경기에서 시청률 우위를 가져간 MBC가 대회 기간에도 흐름을 이어갈지 관심이 쏠린다.MBC는 16일 오전 9시 30분 남자농구 8강 대한민국과 요르단전을 하승진 해설위원과 고강용 캐스터의 중계로 방송한다. 오후 3시 40분에는 장소연 해설위원과 정병문 캐스터가 여자배구 D조 예선 대한민국과 홍콩전을 중계한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr