탁재훈이 신정환의 가게를 찾았다. / 사진=유튜브 채널 '휴먼스토리' 캡처

탁재훈이 신정환과 여전한 우정을 보여줬다. / 사진=유튜브 채널 '휴먼스토리' 캡처

그룹 컨츄리 꼬꼬로 함께 활동했던 신정환과 탁재훈이 변함없는 우정을 보여줬다.15일 유튜브 채널 '휴먼스토리'에는 '신정환 탁재훈의 휴먼스토리 [컨츄리 꼬꼬]'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 신정환이 운영하는 식당을 찾은 탁재훈의 모습이 담겼다.탁재훈은 개그맨 신규진과 가게를 찾아 함께 식사했다. 신정환은 메뉴를 주문받고 닭갈비를 직접 조리해 주는 등 식당 주인의 면모를 보였다.제작진은 두 사람에게 오랜만의 만남이 어색하지 않으냐고 물었다. 신정환은 "문자를 자주 한다. 형의 근황도 다 알고 있다"며 "겹치는 지인들이 있어 소식을 계속 듣는다"고 답했다.탁재훈 역시 "우리가 방송과 활동만 같이 안 하는 거다. 사적으로는 계속 친하게 지낸다"고 설명했다. 두 사람은 공식적인 활동과 별개로 꾸준히 인연을 이어오고 있다고 강조했다.이어 제작진은 탁재훈에게 신정환의 부탁을 자주 들어주는지 질문했다. 탁재훈은 "민폐다. 주변에서 도와주는 것도 한계가 있다"고 농담했고, 신정환은 별다른 부탁을 하지 않는다며 받아쳤다.신정환의 전성기 시절에 관한 이야기도 나왔다. 당시 그가 어떤 사람이었는지 묻자 탁재훈은 "그때는 진짜 순수했었는데"라고 말했다. 이어 "눈을 뜨면 나가서 일하느라 바빴다. 그러다 보니 시간이 훌쩍 지나갔다"며 함께 활동했던 시절을 회상했다.1998년 데뷔한 컨츄리 꼬꼬는 큰 사랑을 받았으나 2010년 신정환의 해외 원정 도박 논란 이후 활동을 중단했다. 당시 신정환은 도박 사실을 숨기기 위해 "뎅기열에 걸려 치료 중"이라고 거짓 해명해 대중의 공분을 사기도 했다. 이후 신정환은 방송 활동을 멈추고 16년간 자숙했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr