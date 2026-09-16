이경실 모녀가 부산 여행 중 티격태격 케미를 선보였다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

이경실 모녀가 부산 여행 중 티격태격 케미를 선보였다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

개그우먼 이경실과 딸 손수아가 부산 여행 중 현실 모녀의 티격태격 케미를 선보였다.지난 15일 유튜브 채널 '우리엄마이경실'에는 '폭염주의보에 엄마랑 부산 여행가면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 두 사람이 1박 2일 부산 해운대로 여행 가는 모습이 담겼다.식사를 위해 이동하던 중 손수아는 횡단보도에서 엄마 이경실을 챙겼다. 손수아가 "신호등 건널 때는"이라며 말을 시작하자 이경실이 "알았다"며 말을 끊었다. 그러면서 "잔소리 좀 하지 마라. 엄마도 다 안다. 왜 이렇게 잔소리하냐"고 토로했다.손수아는 "엄마도 나한테 당연한 잔소리를 많이 한다"고 말했다. 이경실은 "엄마가 자식한테는 할 수 있는데 자식이 엄마한테 이렇게 잔소리하길래 엄마가 무슨 호호 할머니도 아니고"라며 억울해했다. 손수아는 "원래 다 그렇게 되는 거"라며 "엄마가 할머니한테 잔소리를 얼마나 하는데"라고 맞받아쳤다. 이경실은 "할머니는 연세가 있으시니까"라고 하자 손수아는 "아니다. 엄마는 어렸을 때도 할머니한테 그랬을 거다"라고 추측했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr