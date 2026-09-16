'10살 연상 금융맨♥' 효민, 알고보니 6개월 만에 결혼 결심했다…"남 주기 싫어서" ('고소영')[종합]

효민이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 티아라 효민이 10살 연상 남편과 결혼을 결심하게 된 과정을 털어놨다.지난 15일 유튜브 채널 '고소영'에는 '둘이 왜 친해? 고소영은 티아라 효민과 어쩌다 친해졌을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 고소영은 결혼한 효민을 보며 "효민이가 나한테는 항상 아기 같았다. 결혼한다고 해서 깜짝 놀랐다"라며 남편과의 첫 만남을 궁금해했다.효민은 "아시는 분 생일이었다. 남편이 좀 늦게 왔는데 (내) 옆자리가 마침 비어 있었다. '늦어서 죄송합니다' 하는데 목소리가 괜찮더라. 자세히 못 보고 얼핏 봤는데 (괜찮더라)"라며 말문을 열었다.이에 고소영이 "한번 쳐다볼 비주얼이긴 하죠"라고 하자 효민도 "그 정도는"이라고 웃었다. 효민은 당시 남편을 실제 나이보다 네다섯 살 정도 어리게 봤다고 밝혔다. 이후 자신보다 10살 연상이라는 사실을 알게 됐다며 "관리를 잘했다"고 말했다.남편을 만난 뒤 결혼에 대한 생각에도 변화가 생겼다. 효민은 "자연스럽게 대화했다. 생각보다 나이가 많더라. 10살 차이다. 결혼 생각이 크게 없었다. 오빠를 만나고 봤는데 결혼 이야기가 자연스럽게 나오더라. 6개월쯤 만났을 때 '결혼 이야기가 나올 것 같은데 어떡하지' 했다. 그런데 또 남 주자니 그게 싫어서 하겠다고 했다"라며 결혼을 결심하게 된 이유를 설명했다.결혼식 준비 과정도 직접 챙겼다고 밝혔다. 효민은 평소 여러 일을 직접 해야 직성이 풀리는 성격이라고. 그는 "처음에는 '어차피 우리가 맨날 하는 거니까 내가 해볼까'라고 생각했지만, 실제 준비 과정은 예상과 달랐다"고 털어놨다.결혼 후 도전하고 싶은 분야에 대해서도 언급했다. 효민은 앞으로 해보고 싶은 일로 뮤지컬을 언급했다. 그러자 고소영은 "너무 어울릴 것 같다"며 응원했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr