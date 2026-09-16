사진=고소영 유튜브

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배우 고소영과 그룹 티아라 출신 효민이 첫 만남부터 함께 술을 마시다 기억이 끊겼던 일화를 공개했다.15일 고소영 유튜브 채널에는 '의외의 인맥?! 고소영은 티아라 효민과 어쩌다 친해졌을까? (+인스타 보정,러브스토리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 효민과 한남동에서 만나 데이트를 즐겼다. 제작진이 두 사람의 친분을 궁금해하자 고소영은 "가족같이 지내는 엔터테인먼트 쪽에 있는 오빠가 있다. 같이 밥을 먹기로 했는데 효민이를 데리고 나온 거다"라고 첫 만남을 떠올렸다.고소영은 효민을 처음 만났을 때부터 호감을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "너무 애가 성격도 좋고 되게 러블리하고 애교도 너무 많았다. 그래서 바로 그 자리에서 친해졌다"고 말했다.첫 만남은 예상보다 강렬하게 기억됐다. 고소영은 "그날 술을 너무 많이 먹어서 둘 다 필름이 끊긴 것 같다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 "너무 창피한 거야. 또 후배 앞에서 이게 뭐지 싶었다"며 웃었다.한 번의 식사 이후 두 사람은 행사와 지인 모임에서 꾸준히 마주하며 가까운 사이로 발전했다. 고소영은 "그러다가 행사 같은 데서도 만나고, 또 같이 아는 지인이 있어서 만났는데 너무 재밌는 거다"라고 전했다.효민과 함께 있을 때 느끼는 즐거움도 표현했다. 고소영은 "내가 행복해진다. 약간 복근이 생기는 기분"이라고 애정을 드러냈다. 효민은 "언니가 잘 웃어주니까 계속 욕심 나서 더 웃겨드렸다"고 답해 훈훈함을 더했다.두 사람은 성향도 닮았다고 했다. 고소영은 효민의 꼼꼼한 면모를 언급하며 "파워 J다. 얘한테 비하면 난 J도 아닌 것 같다"고 치켜세웠다.한편 1972년생 고소영과 1989년생 효민은 17살 차다. 고소영은 지난해 효민의 결혼식에 참석해 새 출발을 축하했고, 효민은 앞서 고소영이 신혼집으로 직접 담근 김치를 보내줬다며 고마움을 표현하기도 했다. 나이 차를 뛰어넘어 이어진 두 사람의 유쾌한 '절친 케미'가 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr