이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘경혜볼래’

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이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

배우 박경혜가 갑작스러운 발목 인대 파열이 됐다며 반깁스를 하고 있다고 밝혔다.13일 ‘경혜볼래’에는 ‘발목 인대 파열로 인한 강제 외출금지’라는 제목의 영상이 공개됐다.박경혜는 등산을 가려던 중 “그냥 갑자기 대차게 넘어졌다”며 “넘어지면서 왼쪽 발목 인대가 부분 파열이 돼서 현재 반깁스를 하고 있는 상황”이라고 밝혔다.부상으로 2층 침대도 사용할 수 없게 됐다. 그는 “올라갔다 내려갔다 하는 게 자유롭지 않아서 1층에 침실을 꾸렸다”고 했다. 빨래와 청소를 계획했던 날 다쳤다며 “아직까지 청소기도 못 돌리고 빨래도 못 돌렸다”고 털어놨다.병원에 다녀온 뒤에는 미뤄둔 빨래도 해야 했다. 박경혜는 “오늘은 병원에 갔다가 어쩔 수 없이 빨래를 해야 한다”며 다친 상황에서도 집안일을 해야 하는 생활을 전했다.혼자 사는 만큼 통깁스를 피한 것에 안도하기도 했다. 박경혜는 “파열 정도에서 끝난 게 너무 다행”이라며 “혼자 살면서 가장 걱정되는 건 혼자 화장실에 갈 수 없고 씻을 수 없다”고 말했다.이어 “왼쪽 다리가 다쳐서 가까운 거리는 운전할 수도 있고 집안일도 할 수 있어서 다행”이라고 덧붙였다. 부상 부위에 대해서는 “사실 예전에 한번 다쳤던 부위”라고 밝혔다.또 “계속 접지를 수 있는 후유증이 남을 수 있다고 말씀해주시더라”며 “깁스를 풀고 발목을 강화할 수 있는 운동을 집중해서 해줘야 한다고 말씀해주셔서 2주 후에 경과를 보고 운동을 할 수 있으면 발목 운동을 진짜 열심히 하려고 한다”고 다짐했다.한편 박경혜는 최근 ‘나 혼자 산다’에서 강남구 역삼동 6평 원룸에 거주하며 이사를 고민하는 모습을 공개했다. 당시 그는 “저도 집 알아보고 있다”며 “조건은 보증금 5000만 원에 월세 59만 원 수준으로, 관리비와 주차가 포함된 집을 구하고 있다. 하지만 다 매물이 없다고 하시더라”고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr