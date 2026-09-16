사진=이경실 유튜브

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배우 손수아가 자신의 외모를 두고 '개성 있다'고 평가한 댓글에 유쾌하게 반응했다.15일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '폭염주의보에 엄마랑 부산 여행가면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이경실은 딸 손수아와 함께 부산 여행을 떠났다. 두 사람은 사우나를 즐기고 야식을 먹으며 모녀만의 시간을 보냈다. 이경실은 최근 체중을 감량했다며 "몸이 안 좋아진 게 느껴져서 살을 좀 뺐다"고 근황을 알렸다.목욕을 마친 뒤 모녀는 화장기 없는 얼굴로 카메라 앞에 섰다. 이경실은 손수아를 바라보며 "그야말로 생얼이다. 뽀송뽀송하다"고 애정을 드러냈다. 손수아 역시 엄마와의 여행을 자연스럽게 즐기며 편안한 분위기를 보였다.여행 중에는 구독자들이 남긴 댓글을 함께 읽는 시간이 이어졌다. 이경실은 평소 시청자들의 반응을 꼼꼼하게 확인한다며 손수아를 향한 댓글도 소개했다.그는 손수아의 외모에 대해 '개성 있고 매력 있다'는 반응을 읽은 뒤 "예쁘지는 않다는 소리야"라고 현실적인 해석을 내놨다. 예상치 못한 엄마의 '팩트 폭격'에 손수아는 잠시 머쓱한 표정을 지었다.그러나 손수아는 곧바로 "항상 예쁘다는 얘기는 못 듣더라"고 솔직하게 말했다. 그는 "예쁘다는 소리 못 들어도 개성 있는 게 어디냐. 개성 좋다"며 웃어넘겼다. 이어 "매력 있으면 됐지. 예쁠 필요까지 있냐"고 덧붙여 쿨한 면모를 보였다.이경실은 딸의 반응에 웃음을 터뜨렸다. 외모 평가를 두고 발끈하기보다 자신의 개성으로 받아들이는 손수아의 태도가 눈길을 끌었다.모녀 여행 콘텐츠를 반기는 댓글도 소개됐다. 한 구독자는 이경실과 손수아의 모습을 보며 엄마와 함께 여행을 떠나고 싶어졌다는 취지의 반응을 남겼다. 이를 들은 두 사람은 "좋다", "이 유튜브 하길 참 잘했다"고 만족감을 나타냈다.한편 이경실의 딸 손수아는 모델과 배우 활동을 이어가고 있다. 최근에는 연극 '사랑해 엄마'에 이경실과 함께 출연해 고부 관계로 호흡을 맞췄다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr