사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 배우 유승호가 애인의 전 남자친구 결혼식 참석을 두고 자신감 넘치는 연애관을 드러냈다.15일 방송된 SBS '틈만나면,'에는 유승호와 그룹 데이식스 영케이가 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 청담동 일대의 틈새 시간을 찾았다.이날 네 사람은 메이크업 아티스트를 만났다. 사연자는 자신이 근무하는 뷰티숍에 간절한 마음으로 찾아오는 손님들이 많다며 전 남자친구의 결혼식에 참석하기 위해 메이크업을 받으러 온 손님의 이야기를 꺼냈다.유재석은 "여자친구가 전 남친 결혼식에 같이 가자고 하면 남자친구 입장에서는 못 갈 것 같다"고 말했다. 전 연인의 결혼식에 참석한다는 것 자체가 현 연인에게는 쉽지 않은 상황이라는 반응이었다.영케이는 달랐다. 그는 꼭 참석해야 하는 사정이 있다면 동행할 수 있다고 했다. 영케이는 "같은 직장이라 가야 하는 상황이면 최선을 다해서 여자친구가 마음 상하지 않게 쫙 빼입고 갈 것 같다"고 말했다.유연석도 현실적인 변수를 언급하며 영케이의 의견에 힘을 보탰다. 그는 "내가 빠지면 안 되는 상황일 수도 있지 않냐. 직장 동료면 얘기가 다르다"고 이야기했다.반면 유승호는 단호했다. 그는 "저는 무슨 사정이 있어도 못 갈 것 같다"며 손사래를 쳤다. 애인이 전 남자친구의 결혼식에 혼자 가는 일도 말릴 것 같다고 덧붙였다.유재석은 애인이 전 남자친구에게 복수하고 싶은 마음으로 결혼식에 가려 한다면, 아직 미련이 남은 것 아니냐고 지적했다. 이에 유승호는 애인의 마음을 다독일 자신만의 방법을 공개했다.유승호는 "여자친구한테 '나랑 사귀는 게 전 남친한테는 복수야'라고 설득할 것 같다"고 말했다. 유재석은 유승호의 발언을 듣고 "승호는 그럴 수 있지. 난 어림도 없어"라고 말해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr