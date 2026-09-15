사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 구교환이 장도연의 연애 방식에 단호한 조언을 건네며 웃음을 안겼다.15일 유튜브 채널 'TEO'의 '살롱드립'에는 영화 '부활남: 더 레드'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 구교환, 신승호가 출연했다.이날 구교환은 '살롱드립' 네 번째 출연으로 최다 출연 게스트가 됐고, 장도연과 자연스러운 티키타카를 선보였다.대화는 여름철 에어컨 온도 이야기로 이어졌다. 장도연은 자신이 더위를 거의 타지 않는 편이라고 밝혔다. 그는 "사람들이 더워하는 온도가 나는 따뜻한 정도"라며 더위를 많이 타는 사람과 같은 공간에 있으면 서로 불편할 수 있다고 말했다.장도연은 자신을 잘 아는 지인으로부터 특별한 배려를 받는다고도 했다. 그는 "온도 차가 많이 나는 언니가 신기루다. 그 언니는 무조건 여름이어도 나를 위해 경량 패딩을 준비해준다"고 설명했다.이를 듣던 구교환은 장도연의 연애 스타일을 궁금해했다. 그는 "그럼 연애할 때는 어떻게 하냐. 온도 때문에 싸울 수 있지 않나. 누구에게 맞추냐"고 물었다.장도연은 "내가 맞춰주고 옷을 껴입는 편"이라고 답했다. 상대방이 더위를 느끼면 자신이 옷을 더 입고 에어컨 온도에 적응한다는 의미였다.구교환은 곧바로 "그런 남자는 만나지 마요"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 "남자친구가 도연 씨한테 맞춰야 한다"고 단호하게 덧붙였다.장도연은 "그럼 내 남친은 발가벗고 있어야 하는데? 이미 사각팬티만 입고 있는데?"라고 예상 밖의 농담으로 응수했다. 갑작스러운 발언에 구교환은 당황한 기색을 보였고, 신승호는 말없이 물을 마셔 웃음을 더했다.구교환은 "남친이 타잔이셨나 봐요"라고 재치 있게 받아쳤다. 장도연은 "다 농담이다"라고 수습하며 유쾌한 대화를 마무리했다. 장도연을 향한 구교환의 다정한 조언과 두 사람의 호흡이 시청자들에게 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr