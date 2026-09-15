사진=유튜브 '동네친구 강나미'

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전 스피드 스케이팅 선수 이상화가 남편 강남이 모은 포켓몬 카드 컬렉션이 2억원으로 밝혀져 경악했다.15일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '강나미 몰래 포켓몬 카드 다 팔고 2억 벌었습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이상화는 제작진을 긴급 소집한 뒤 "카드를 팔 거다"라고 선언했다. 강남이 일본에 갈 때마다 포켓몬 카드를 사들인 데다 더 이상 사지 않겠다는 약속까지 어겼다는 이유였다. 이상화는 서랍 세 칸을 가득 채운 카드들을 보며 "약속을 어기면 가차 없이 파는 거다"라고 말했다.카드의 실제 가치를 확인하기 위해 카드숍을 찾은 이상화는 예상 밖의 감정가에 놀랐다. 비교적 저렴한 박스도 한 개에 약 20만원이었고, 미개봉 박스는 85만~100만원, 가장 비싼 박스는 200만~230만원 수준으로 평가됐다.개별 카드의 가격은 더 높았다. 루이지 피카츄는 약 1250만원, 20주년 피카츄는 약 1500만원으로 거론됐다. 일부 카드는 2000만~3000만원 상당의 가치가 언급됐다. 카드숍 측은 영상에 담기지 않은 카드와 추후 등급 감정 가능성까지 고려해 일괄 매입가를 약 2억원으로 추정했다.이상화는 "너무 비싸다. 진짜 정말 비싼데 강남 님의 취미를 존중해 주겠다"고 말하면서도, 이후 강남을 위한 몰래카메라를 준비했다. 강남이 집을 비운 사이 카드들을 모두 숨기고 팔아버린 것처럼 꾸민 것.집에 돌아온 강남은 카드가 보이지 않자 이상화에게 "여보, 포켓몬 카드 어디 있어?"라고 다급하게 물었다. 이상화가 "팔았다"고 하자 처음에는 장난으로 여겼던 강남의 표정도 점차 굳어졌다.이상화는 카드들을 중고 거래로 중학생에게 팔았고, 가격은 200만원이라고 거짓말했다. 강남은 크게 당황했고, 집 안을 뒤지다 바닥에 무릎까지 꿇었다. 그는 "왜 팔아? 어디다 팔았는데?"라며 구매자를 찾기 위해 연락처를 달라고 애원했다.이상화가 앞으로도 카드를 살 것이냐고 묻자 강남은 "안 살게. 일본 가서도 안 살게"라며 백기를 들었다. 카드가 무사히 숨겨져 있다는 사실을 알게 된 그는 안도하면서도 "이건 장난이 아니지. 범죄지", "사기지 이거는"이라고 억울함을 토로해 웃음을 안겼다.반전은 또 있었다. 이상화는 강남이 좋아하는 피카츄 카드를 따로 선물했다. 강남은 해당 카드가 약 500만원에 달할 수 있다고 말하며 "진짜 감동이다. 이런 아내가 어디 있냐"고 고마워했다.한편 이상화는 가수 강남과 2019년에 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr