사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 아들의 부정교합이 자신을 닮았다는 진단을 받은 뒤 부분 교정을 시작했다.15일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '충격 아들 부정교합 땜에 방문한 치과에서 대물림 판정 받은 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 남편, 아들 우인 군과 함께 소아 치과를 찾았다. 앞서 영유아 검진에서 부정교합 소견을 들은 황보라는 아들의 정확한 구강 상태를 확인하기 위해 검진에 나섰다.검진 결과 우인 군은 반대교합 소견을 받았다. 의사는 "보통은 윗니가 아랫니를 덮어야 하는데 반대교합이 있다"고 설명했다. 윗니보다 아랫니가 앞으로 나와 맞물리는 경우 어금니가 뜰 수 있고, 음식을 제대로 씹기 위해 턱을 내미는 습관으로 이어질 수 있다는 설명도 덧붙였다.가족력 이야기가 나오자 황보라는 "저는 스케일링 외에는 치아에 특별히 뭘 한 적이 없다"고 자신했다. 그러나 의사는 황보라에게도 아래턱이 발달한 성향과 미세한 부정교합이 느껴진다고 조심스럽게 진단했다.직접 검진을 받은 황보라는 결국 아들과 같은 부정교합 소견을 들었다. 의사는 "본인은 평소 못 느끼고 살 정도"라고 설명하면서도 "사실 딱 보고 닮았다는 걸 알고 있었다"고 말했다. 황보라는 "우인이가 나를 닮은 거냐", "어떡해?"라며 충격을 감추지 못했다.우인 군의 양치질 문제도 상담했다. 황보라는 아들이 양치질을 거부하고 치약을 먹기만 한다며 어려움을 털어놨다. 의사는 "양치질에는 타협이 없다"며 아이가 울더라도 건강과 직결된 문제인 만큼 부모가 단호한 기준을 세워야 한다고 조언했다.며칠 뒤 황보라는 평소 다니던 치과를 다시 찾았다. 부정교합 진단을 받은 뒤 아랫니 상태를 확인한 황보라는 부분 교정을 권유받았다. 담당의는 "부분교정으로 할 수 있는 정도"라며 지금 치료를 시작하는 편이 좋다고 설명했다.황보라는 고민 끝에 아랫니 부분 교정을 결정했다. 교정 장치를 부착한 그는 "우리 때는 부의 상징이었다"며 신기해했고, "하나도 안 아파. 할 만한데 잘했나 모르겠네"라고 말했다. 이어 "나 부자 된 것 같아"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr