사진=고소영 유튜브

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사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 SNS 사진을 올렸다가 소속사로부터 업로드를 자제해달라는 말을 들었던 일화를 공개했다.15일 고소영 유튜브 채널에는 '의외의 인맥?! 고소영은 티아라 효민과 어쩌다 친해졌을까? (+인스타 보정,러브스토리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 "내가 사실 SNS 사진을 아무리 찍어도 감성이 안 나오더라. 그런데 효민이는 너무 잘 나오더라"고 털어놨다. 이어 "메이크업하고 그냥 지우기가 아까워서 사진을 찍어서 올리면 소속사에서 '이거 내리면 안 되냐', '사진 찍어서 올리지 마라'고 말하더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.여러 각도로 찍은 셀카 중 잘 나온 사진을 골라 올렸지만, 소속사의 반응은 달랐던 것. 고소영은 "그래서 사진을 다 지웠다. 나 많이 지웠다"고 고백했다.효민은 "사실 찍는 것보다 보정이 중요하다"며 자신이 사용하는 사진 보정 애플리케이션을 소개했다. 고소영은 "나도 조금 보정한다. 얼굴을 약간 매끈하게 손본다"고 밝혔지만, 본격적인 수업에 앞서 출생연도 입력 단계에서 예상치 못한 반응을 보였다.애플리케이션이 출생연도를 입력하라고 하자 고소영은 "이거 왜 알려달라는 거야? 내가 몇 년도 태어났는지 왜 알려달라는 거야? 너무 기분이 안 좋아"라고 말했다. 결국 '1972년'을 입력한 그는 "벌써 1972년"이라며 세월을 실감하는 듯한 표정을 지었다.유료 기능이 있다는 설명에도 당황했다. 고소영이 "이거 돈 내는 거야?"라고 묻자 효민은 연간 결제 비용을 알려줬다. 다만 효민은 고소영이 꾸준히 사용할 것 같지 않다며 "언니 안 할 것 같다. 필요한 거 있으면 나한테 보내라"고 말해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr