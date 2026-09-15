사진=고소영 유튜브

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그룹 티아라 출신 효민이 10살 연상 남편과 결혼을 결심하게 된 솔직한 이유를 밝혔다.15일 고소영 유튜브 채널에는 '의외의 인맥?! 고소영은 티아라 효민과 어쩌다 친해졌을까? (+인스타 보정,러브스토리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 효민과 한남동 데이트를 즐겼다. 고소영은 효민을 보자마자 "한남동 새댁이다"라고 반겼고, 효민은 "결혼한 지 1년 반 됐다"고 답했다.두 사람은 자리를 옮긴 뒤 효민의 남편과 첫 만남에 관한 이야기를 나눴다. 효민은 "아는 분 생일이었는데 남편이 조금 늦게 왔다. 마침 옆자리가 비어 있었는데 '늦어서 죄송합니다'라고 하는 목소리가 괜찮았다"고 회상했다.효민은 "자세히 보지는 못하고 얼핏 봤는데 '괜찮은데' 그런 느낌이 있었다"고 덧붙였다. 이를 들은 고소영은 "한 번 쳐다볼 비주얼이긴 하다"고 거들었다. 효민은 "그 정도는 아니다"라며 웃음을 보였다.자연스럽게 대화를 이어가며 호감을 키웠다는 효민은 처음에는 남편이 자신보다 네다섯 살 정도 많을 것으로 생각했다고 밝혔다. 고소영이 나이 차를 묻자 효민은 "열 살"이라고 답했다. 고소영은 "되게 관리를 잘하셨다"며 감탄했다.효민은 남편을 만나기 전까지 결혼을 크게 생각하지 않았다고 고백했다. 그는 "원래 결혼 생각이 크게 없었다. 이제 오빠를 만나고 그런 단어들이 나오기 시작했다"고 말했다.교제 약 6개월 차부터 결혼 이야기를 실감했다고. 효민은 "친구와 통화하면서 '그런 이야기가 나올 것 같은데 어떡하지?'라고 했다"고 털어놨다. 고소영은 "결혼은 약간 느낌이 오는 것 같다"며 공감했다.효민은 결혼을 결심한 결정적인 이유도 숨기지 않았다. 그는 "또 남 주자니 그게 싫어서 '아, 나 결혼하겠다'고 생각했다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편 효민은 지난해 4월 금융업계에 종사하는 10살 연상의 비연예인 남성과 결혼했다. '남 주기는 아까운' 상대를 만난 효민의 현실적인 고백이 유쾌한 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr