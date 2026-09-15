사진 = '허니데이' 유튜브 채널 캡처

사진 = '허니데이' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 26기 현숙과 영식이 유튜브 리뷰를 통해 33기 광수를 언급하던 중 과거 행정고시 1차 시험 합격 이력을 밝혀 화제를 모았다.'나는솔로' 26기 출연자 현숙이 운영하는 유튜브 채널 '허니데이'에서는 '나는솔로 33기 리뷰 모솔특집에서 만날 뻔한 26기 영식🫶현숙 바나나 논쟁부터 행시 합격썰(?)까지 ㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 26기 현숙은 26기 영식과 함께 '나는솔로' 모태솔로 특집 33기 방송을 리뷰하는 시간을 공개했다. 영상 속에서 현숙은 "이번 기수에 출연했다면 순수하고 똑똑한 33기 광수를 선택했을 것"이라며 광수에 대한 애정을 표했다.이어 26기 현숙은 행정고시 출신 공무원인 33기 광수에 대해 "주변에 고시를 준비하는 이들이 많았는데 커트라인도 높고 합격 보장도 없는 힘든 과정을 견디는 대단한 사람"이라고 칭찬했다.이야기를 듣던 26기 영식이 1차 시험 응시 사실을 언급하자 26기 현숙은 26기 영식이 "행정고시 1차 합격자"라는 사실을 상기시키며 물리학 전공자로서 도전하게 된 계기를 물었다.이에 26기 영식은 "2차 시험에 물리 관련 과목이 있어 적성검사 성격의 1차 시험에 도전하게 됐다"고 설명했다. 이어 26기 영식은 "문제집 한 권을 풀어본 뒤 100점 만점에 80점 후반대 점수로 재정경제부 직군 1차에 합격했으나 당시 공부가 하기 싫어 2차 시험은 응시하지 않았다"며 당시의 일화를 전했다.한편 26기 방송 당시에는 최종 커플로 이어지지 않았던 영식과 현숙은 프로그램 종영 후 연인으로 발전해 지난 1월 백년가약을 맺었다. 게임 기획자로 재직 중인 26기 영식과 사내 미국 변호사로 알려진 26기 현숙은 부부로서 다채로운 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr