사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 푸른 하늘 아래 화사한 모습으로 시선을 사로잡았다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 "뜨거웠던 여름이었다 ! 🌸🫧🩵🎵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송가인은 넓게 펼쳐진 잔디밭을 배경으로 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 작은 꽃무늬가 들어간 화이트 원피스는 소매가 은은하게 비치는 디자인으로 가슴 부분의 단추와 끈 장식이 세세한 포인트를 더한다. 길게 늘어진 귀걸이와 자연스럽게 넘긴 긴 머리도 얼굴 가까이 담기며 또렷한 눈매와 옅은 미소가 돋보인다.이어진 사진에서 송가인은 한 손에 흰색 마이크를 든 채 시선을 아래로 향하고 있다. 허리에는 원형 장식과 스터드가 더해진 브라운 벨트를 착용했으며 풍성한 소매와 프릴로 마무리된 짧은 스커트가 한 벌처럼 자연스럽게 이어진다. 사진 위쪽에는 송가인을 가려주는 검은 우산도 함께 포착됐다.또 다른 사진에서 송가인은 나무가 우거진 곳에 서서 환하게 웃으며 전신 스타일링을 보여주고 있다. 화이트 원피스 아래로 브라운 컬러의 롱부츠를 매치했으며 부츠를 길게 덮은 프린지 장식이 발끝까지 늘어져 눈길을 끈다. 허리 아래로 길게 떨어지는 벨트 장식까지 더해져 화이트와 브라운으로 맞춘 스타일링이 선명하게 드러난다.마지막 사진에서 송가인은 드넓은 잔디밭에서 마이크를 든 채 몸을 옆으로 돌려 카메라를 향해 웃고 있다. 한쪽 다리를 뒤로 들어 올린 포즈와 함께 롱부츠의 긴 프린지가 바깥쪽으로 펼쳐졌으며, 움직임에 따라 퍼진 화이트 스커트 자락과 소매가 경쾌한 실루엣을 만든다. 파란 하늘과 커다란 흰 구름까지 한 화면에 담겨 송가인의 화이트 의상이 더욱 선명하게 눈에 들어온다.이를 본 팬들은 "가인꽃이네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "여름엔 고맙구 가을에도 잘 부탁해용", "넘나 멋진 여름이었어요", "꽃이 아니면 어떤가요 우리 가수님이 꽃 그 자체인데" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr