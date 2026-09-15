사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

배우 한다감이 촬영을 앞두고 다양한 표정의 셀카를 공개했다.한다감은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘은 촬영 하는 날~^^💕아침에 컨디션을 높일때는 수다수다가 최고에요.ㅎ이런 저런 얘기하다보면 잠도 깨고 컨디션도 올라가요.ㅋ오랜만에 찰떡이 말고 내 얼굴 좀 찍어보네요.📸✨가을 하늘은 정말 이쁘고 가슴을 설레이게 하네요.짧지만 아름다운 요즘 날씨를 만끽하세요~^^🤗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한다감은 브라운 컬러의 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한쪽 눈을 감고 윙크하며 미소 짓고 있다. 크림색 민소매 상의에 골드 링 귀걸이와 서로 길이가 다른 목걸이를 겹쳐 착용했으며 한 손을 머리 뒤로 가져간 포즈로 얼굴을 가까이 담았다. 또렷하게 뻗은 아이라인과 은은한 색감의 입술도 클로즈업된 화면에서 선명하게 드러난다.이어진 사진에서 한다감은 두 눈을 크게 뜨고 카메라를 정면으로 바라보며 입가에 미소를 띠고 있다. 어깨 아래로 곧게 내려오는 머리와 크림색 상의, 목 중앙에 자리한 원형 펜던트가 함께 담겼으며 뒤쪽에는 여러 화장품이 놓인 공간도 보인다.또 다른 사진에서 한다감은 얼굴을 정면으로 향한 채 카메라를 바라보고 있다. 양쪽 귀의 골드 링 귀걸이와 두 개의 목걸이가 한눈에 들어오며 자연스럽게 내려온 브라운 헤어가 얼굴선을 감싸고 있다. 화면을 가득 채운 얼굴과 상반신을 통해 촬영을 앞둔 한다감의 모습을 가까이 확인할 수 있다.마지막 사진에서 한다감은 몸을 옆으로 돌린 채 측면을 바라보고 있다. 귀 뒤로 넘긴 머리가 얼굴 옆선부터 어깨까지 매끄럽게 이어지고 골드 링 귀걸이와 원형 펜던트 목걸이가 옆모습에서도 또렷하게 드러난다. 한 손으로 머리카락 끝부분을 가볍게 잡은 모습까지 담기며 앞선 정면 셀카와는 다른 각도의 모습을 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "만삭산모 미모 실화냐구요", "너무 예뻐", "산모가 이렇게 예쁘면 반칙 아닌가요", "무리하지말고 몸관리 잘하세요", "만삭이신분 맞나요" 등의 댓글을 달았다.한편 1980년생으로 46세인 한다감은 지난 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼했다. 이후 한다감은 임신 소식을 전해 연예계 최고령 임산부 타이틀을 거머쥐었다. 한다감은 "제가 현재 연예계 여배우중 최고령 산모이지 않을까 싶다. 늦은 시기에 제게 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 감사드린다"고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr