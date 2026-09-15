유튜버 박위가 이벤트를 공지하고 있다. / 사진=박위 SNS

KTX CCTV 영상 공개로 물의를 빚은 유튜버 박위가 과거 영상들로도 연일 비판을 받고 있는 가운데, 채널의 영상을 또 한 차례 삭제했다.15일 오후 4시 기준 박위의 유튜브 채널 '위라클'의 총 영상 개수는 784개다. 전날 785개에서 1개가 줄어들었다.앞서 박위는 논란 후 일주일에 걸쳐 14개의 영상이 비공개로 전환한 바 있다. 논란 초 '위라클'에는 총 798개의 영상이 있었다. 그러나 지난달 23일 'CCTV를 공개하는 이유' 영상이 삭제된 후 26일 10개의 영상이 없어졌으며, 28일에는 3개의 영상이 추가로 사라져 785개였다.그러나 지난 14일 시각장애 유튜버 한솔을 조롱하는 듯한 영상이 재조명된 후 영상 1개가 추가로 삭제됐다. 영상 속 상황에 대한 설명이나 한솔을 향한 사과 등은 없이 조용한 작업이 거듭 이뤄지고 있다.이같은 변화는 누리꾼들도 알아챘다. 이들은 그가 3주 전 게재한 사과문에 "또 영상 1개 감췄다", "뭐가 그리 켕기는 겁니까", "영상 1개 지우셨네요. 정주행 중인데", "은근슬쩍 내리면 없던 일이 되는 줄 아시나요" 등의 댓글을 남기고 있다.한편 박위는 지난달 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr