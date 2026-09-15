방송인 김숙이 '토요일은 밥이 좋아'에서 하차했던 일을 다시 꺼냈다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 김숙이 '토요일은 밥이 좋아'에서 하차했던 일을 다시 꺼냈다. / 사진=유튜브 채널 '김숙티비'

방송인 김숙이 '토요일은 밥이 좋아'에서 하차했던 일을 다시 꺼냈다.지난 14일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '초가을 제주 제대로 즐기기 도민 추천 맛집까지'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김숙은 지인들과 제주 맛집을 찾았고, 과거 '밥블레스유'를 함께했던 PD도 동행했다.이날 김숙은 식사를 기다리던 중 '밥블레스유'를 다시 하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 그는 "'밥블레스유' 다시 하자. 멤버 다시 짜자"고 제안했고, PD 역시 "위장 좋은 사람들로 다시 모아보겠다"고 받아쳤다.그러던 중 김숙은 자신이 출연했던 E채널 '토요일은 밥이 좋아'를 언급했다. 그는 "나 얘기했나? 나 '토밥' 잘렸다. 나는 할 줄 알았다. 내가 어느 정도 할 줄 알았는데 안 되더라"고 털어놨다.김숙에게 '토밥'은 남다른 의미가 있는 프로그램이기도 하다. 그는 앞서 자신의 유튜브를 통해 "토하다가 잘렸다"며 하차 이유를 직접 밝힌 바 있다. 당시 김숙은 "유일하게 프로그램 30년 하면서 잘린 방송"이라며 '토요일은 밥이 좋아'와 '비밀독서단'을 언급하기도 했다.'밥블레스유' PD는 "'밥블레스유'는 먹는 것보다 토크가 맛있게 가줘야 한다. 인생의 경험과 음식이 어우러져야 한다"며 김숙을 다독였다. 이에 김숙은 "너 잘 왔다. '밥블레스유' PD가 오니까 용기가 생긴다"며 다시 의욕을 보였다.음식이 나오자 자신을 하차시킨 제작진을 향한 농담도 이어졌다. 김숙은 "'토밥' PD 잘 봐라. '토밥' 작가 잘 봐라. 내가 이렇게 음식 잘 먹는 사람"이라며 갈비와 당면 등을 먹었다.이날 김숙은 제주 세화리의 한 갈비찜 식당을 찾았다. 공항에서 만난 제주도민에게 추천받은 곳으로, 식당 안에서 배우 박해일의 사인을 발견하기도 했다.김숙은 "박해일 씨 진짜 미식가인 거 아냐. '그 집 진짜 맛있대' 해서 간 집에는 박해일 씨 사인이 있다"며 "항상 나보다 앞서간다. 가는 곳마다 박해일 씨 사인이 있더라"고 말했다.이어 제주에서 보내는 시간에 대해서는 "제주도는 한국이잖아. 떨어져 있어서 그런가 해외 나와 있는 느낌이다. 제주도에서는 유일하게 일 생각이 안 난다. 유튜브 생각뿐"이라고 이야기했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr