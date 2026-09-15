사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 차분한 가을 분위기의 사진을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 의류 브랜드 광고 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 브라운 재킷 안에 부드럽게 주름진 베이지 블라우스를 입고 블랙 롱스커트를 매치한 채 벽 앞에 서 있다. 허리에는 짙은 브라운 벨트를 착용했으며, 자연스러운 웨이브가 들어간 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨렸다. 한 손으로 재킷 앞부분을 잡고 옆을 바라보는 모습과 발끝까지 길게 떨어지는 스커트가 함께 담겼다.이어진 사진에서 31기 순자는 유리 난간과 계단이 보이는 공간에서 양손을 허리 가까이에 둔 채 옆을 바라보고 있다. 재킷 소매 사이로 블라우스 소매를 살짝 드러냈으며 손목의 팔찌와 여러 개의 반지까지 가까이 포착됐다. 베이지 블라우스의 드레이프 디테일과 브라운 재킷, 블랙 스커트가 한 화면에 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서 31기 순자는 재킷을 벗어 한쪽 팔에 걸친 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 블라우스의 여유롭게 흐르는 네크라인과 긴 소매가 한층 선명하게 드러났으며, 블랙 롱스커트와 벨트를 그대로 매치해 앞선 사진과 같은 스타일링을 이어갔다.마지막 사진에서 31기 순자는 회색 의자에 앉아 다리를 포갠 채 두 손을 무릎 위에 모으고 옆을 바라보고 있다. 재킷 없이 베이지 블라우스와 블랙 스커트만 입은 모습으로, 손목의 시계와 팔찌, 손가락의 반지가 함께 눈에 띈다. 길게 내려온 웨이브 헤어와 살짝 미소를 띤 얼굴도 가까운 구도로 담겼다.이를 본 팬들은 "최고의 커플", "블라우스 넘예뻐요", "너무 예뻐", "가을메이크업 너무예쁘다은", "와 진짜 존예임", "더이뻐졌자나요" 등의 댓글을 달았다.앞서 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr