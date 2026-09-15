가수 솔지가 트로트 가수로 본격적인 활동에 나선다. / 사진 : 엠오엠엔터테인먼트

가수 솔지가 트로트 가수로 본격적인 활동에 나선다.솔지는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 트로트 스페셜 싱글을 발매한다. MBN '현역가왕3' 출연 이후 처음 선보이는 트로트 신보다.이번 싱글에는 더블 타이틀곡 '한도 초과'와 '하나뿐인 당신', 수록곡 '넌 나 어떠니'까지 총 3곡이 담겼다.첫 번째 타이틀곡 '한도 초과'는 브라스와 아코디언 선율을 활용해 트로트와 댄스 팝을 섞은 곡이다. 사랑에 빠져 감정의 한계를 넘어선 순간을 '한도 초과'에 빗댔다. 상대와 밀고 당기기보다는 마음을 적극적으로 표현해 달라는 내용을 담았다.또 다른 타이틀곡 '하나뿐인 당신'은 가족과 친구, 연인 등 가까운 사람에게 미처 전하지 못했던 미안함과 고마움을 다룬 트로트 발라드다. 앞서 '사랑이 온다' OST '다시 사랑하면 안 되니'에서 솔지와 작업했던 작곡팀 알고보니 혼수상태가 참여했다.수록곡 '넌 나 어떠니'는 마음에 드는 상대에게 먼저 다가가는 내용을 담은 댄스 트로트다. 빠른 템포의 EDM 사운드를 사용했다.솔지는 그동안 MBC '복면가왕', '듀엣가요제' 등 음악 경연 프로그램을 통해 가창력을 알렸다. 최근에는 MBN '현역가왕3'에 출연하며 트로트 무대에도 도전했다.이번 스페셜 싱글을 시작으로 트로트 가수로서 활동 영역을 넓힌다. 그룹 EXID의 메인보컬로 활동하고 발라드와 OST 등을 소화해온 솔지가 트로트로 활동 방향을 확장한 셈이다.솔지의 트로트 스페셜 싱글은 15일 오후 6시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr