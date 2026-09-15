사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

사진 = 서인국 인스타그램

가수 겸 배우 서인국이 필리핀 매장에서 편안한 모습으로 근황을 공개했다.서인국은 최근 자신의 인스타그램에 "필리핀 벤치에서 😻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 서인국은 밝은 브라운 컬러의 재킷과 안경을 착용한 채 진열대 앞에서 원통형 제품을 손에 들고 바라보고 있다. 검은 머리를 자연스럽게 내려 이마를 살짝 덮은 모습으로 제품을 앞으로 들어 올린 채 카메라 쪽으로 시선을 돌린 모습도 함께 담겼다. 주변에는 다양한 색상의 상자와 제품들이 가지런히 진열돼 있으며 밝은 조명 아래 넓게 펼쳐진 매장 내부도 눈에 들어온다.이어진 사진에서 서인국은 자신의 모습이 담긴 대형 등신대 바로 옆에 서서 한 손바닥을 펼쳐 보이고 있다. 실제 서인국과 등신대 속 서인국이 나란히 한 화면에 담긴 가운데 브라운 계열의 재킷과 블랙 헤어가 자연스럽게 이어져 두 모습을 비교해 보는 재미를 더한다.마지막 사진에서 서인국은 등신대를 향해 몸을 살짝 돌린 채 손바닥을 펼쳐 등신대를 가리키고 있다. 등신대 속 서인국은 한 손을 머리 위에 올린 채 브라운 재킷과 블랙 의상을 입고 있으며 바로 옆에 선 서인국 역시 브라운 재킷 차림으로 같은 방향을 바라보고 있어 시선을 끈다. 뒤편에는 서인국의 사진이 들어간 광고물과 옷이 걸린 진열대가 함께 보인다.이를 본 팬들은 "오빠 최고야", "늘 응원합니다", "가장 잘생긴 벤치 모델", "화이팅", "너무 잘생겼어요", "가을=서인국" 등의 댓글을 달았다.한편 서인국은 1987년생으로 39세이며 종영한 tvN 드라마 '내일도 출근!'에서 배우 박지현과 연기호흡을 맞춘 바 있다. 서인국은 내년 상반기 차기작인 tvN '운명을 보는 회사원' 공개를 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr