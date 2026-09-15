스윙스가 영화 '타짜4: 벨제붑의 노래' 제작보고회에서 유쾌한 포즈로 현장 분위기를 끌어올렸다. / 사진=텐아시아DB

최국희 감독이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 선보인다. / 사진제공=CJ ENM

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')를 연출한 최국희 감독이 변요한의 혹독한 감량 비하인드부터 조우진의 디테일한 캐릭터 구축, 래퍼 스윙스의 열정 넘치는 첫 스크린 도전기까지 캐스팅 비화를 대방출했다.15일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '타짜4'의 메가폰을 잡은 최국희 감독을 만났다.'타짜4'는 허영만 화백의 원작 4부를 영화화해 2006년부터 이어진 '타짜' 시리즈의 피날레를 장식하는 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 성공을 거둔 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원 분)의 처절한 배신과 복수를 그린다.최 감독은 완성도 있는 캐릭터 구현을 위해 변요한에게 다이어트를 부탁했다. 변요한이 10kg 이상을 감량하다 저혈당 쇼크로 응급실에 가기도 했다고. 최 감독은 "장태영은 베트남에서 죽다 살아난 인물이다. 물리적으로 홀쭉해야 한다고 생각했다"며 "변요한 배우가 술을 워낙 좋아하는 친구인데도 술까지 다 끊고 철저하게 (다이어트 루틴을) 지켜줬다. 정말 감사했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.상업 영화 첫 주연으로 발탁된 노재원에 대해서는 "충분히 주인공을 해낼 역량을 가진 배우라 생각했다. 새로운 얼굴이 관객들에게도 임팩트를 줄 수 있을 거라 봤다"며 "원작 만화 속 박태영의 그림체와 묘하게 닮아 있는 점에도 매료됐다"고 캐스팅 이유를 밝혔다.특별출연 이상의 무게감을 더해준 신스틸러 배우들을 향한 찬사도 이어졌다. 최 감독은 "짧게 나와서 임팩트를 남겨준 조우진, 윤경호 배우에게도 특히 감사하다"며 "윤경호 배우는 6회차밖에 촬영하지 않았지만 찍은 모든 분량이 영화의 다 들어갔을 정도로 중요한 장면이었다"고 전했다.조우진 배우에게는 '연기 도사'라는 별칭을 달았다. 최 감독은 "우진 배우가 장발 헤어스타일 같은 아이디어를 직접 제안했다. 워낙 친하다 보니 서로 의견을 던지고 받으면서 캐릭터를 완성했다"고 설명했다.개봉 전부터 화제를 모았던 래퍼 스윙스(문지훈)의 캐스팅 일화도 공개했다. 최 감독은 "엊그제 내 생일이었는데 모바일 메신저 선물하기로 30만원어치 한우를 보냈더라. 평소 연락도 자주 하고 술도 마시는데 겉으로 보이는 센 이미지와 달리 참 인간적인 친구"라며 웃었다. 이어 "첫 상업 영화 현장이라 처음에는 어색해했지만 금방 적응했다. 무엇보다 열정이 너무 넘쳐서 현장 스태프들이 너나 할 것 없이 다가가 '이렇게 하는 거다'라며 도와줄 수밖에 없었다"고 치켜세웠다.'타짜4'는 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr