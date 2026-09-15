뮤지컬 배우 김호영이 결혼식을 앞둔 지인의 요구에 실망해 관계를 정리했던 경험을 털어놨다.
최근 유튜브 채널에 공개된 '돈키타카'에서는 결혼식 축의금과 경조사를 주제로 이야기를 나눴다. 김호영은 "우리가 상호 간의 어떤 예의 상식선이라는 게 있는데, 결혼할 때 되면 그 상식선이 안 좋은 쪽으로 흔들리나 보다"고 운을 뗐다.
이어 가까운 지인에게 축가를 부탁받았던 일을 떠올렸다. 김호영은 "아주 가깝다면 가까운 사이인 거다. 그럼 난 당연히 축가를 부를 의향이 있었다"고 말했다. 그러나 결혼 준비 과정에서 지인의 예상치 못한 부탁이 이어졌다고 했다. 김호영은 "이 신랑이 처음에 전화를 나한테 했을 때 그때부터 불안했다"며 "스드메(스튜디오, 드레스, 메이크업)를 나한테 얘기하는데 나는 결혼을 해 본 경험이 없지만 들어봤을 때 되게 고가인 데가 있다"고 설명했다.
그러면서 "거기를 딱 얘기를 하더라. 그 스드메를 하고 싶다고. 근데 나한테 연예인 할인이 가능한지 물어보는 거다"라며 "'어? 이거 약간 심상치 않다' 생각했다"고 회상했다. 할인 부탁은 거절했지만 축가는 예정대로 맡기로 했다.
결혼식을 약 2주 앞두고 상황이 달라졌다. 당일 김호영에게 여러 출연자가 함께하는 촬영 일정이 잡힌 것. 일정을 조정하기 어려웠던 그는 지인에게 참석하지 못할 것 같다고 양해를 구하고 대신 다른 후배가 축가를 부를 수 있도록 하겠다고 제안했다. 후배에게 지급할 축가비 역시 김호영이 부담할 생각이었다. 김호영은 "자기네 결혼식 콘셉트와 소개해 준 내 후배가 결이 안 맞는다는 거다. 그러면서 '혹시 더 유명한 연예인을 해 줄 수 있느냐'라고 하길래 그 사람과의 관계를 끝냈다"고 밝혔다. 오랜 시간 알고 지낸 사이였던 만큼 실망도 컸다고 했다. 그는 "내가 그 사람을 봐 온 시간이라는 게 있지 않나. 나는 절대 이 사람이 그런 얘기를 할 거라고는 생각을 못 했다"고 털어놨다.
김호영은 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅을 둘러싼 이른바 '옥장판' 논란에 휩싸였다. 당시 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리면서 옥주현을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 옥주현은 지난 7월 해당 논란을 다시 언급하며 "제대로 된 사과를 받은 적 없다. '옥장판'을 두고 왜 대중들이 나를 떠올리고 프레임이 따라다니고 있는지 묻고 싶다"고 말했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
최근 유튜브 채널에 공개된 '돈키타카'에서는 결혼식 축의금과 경조사를 주제로 이야기를 나눴다. 김호영은 "우리가 상호 간의 어떤 예의 상식선이라는 게 있는데, 결혼할 때 되면 그 상식선이 안 좋은 쪽으로 흔들리나 보다"고 운을 뗐다.
이어 가까운 지인에게 축가를 부탁받았던 일을 떠올렸다. 김호영은 "아주 가깝다면 가까운 사이인 거다. 그럼 난 당연히 축가를 부를 의향이 있었다"고 말했다. 그러나 결혼 준비 과정에서 지인의 예상치 못한 부탁이 이어졌다고 했다. 김호영은 "이 신랑이 처음에 전화를 나한테 했을 때 그때부터 불안했다"며 "스드메(스튜디오, 드레스, 메이크업)를 나한테 얘기하는데 나는 결혼을 해 본 경험이 없지만 들어봤을 때 되게 고가인 데가 있다"고 설명했다.
그러면서 "거기를 딱 얘기를 하더라. 그 스드메를 하고 싶다고. 근데 나한테 연예인 할인이 가능한지 물어보는 거다"라며 "'어? 이거 약간 심상치 않다' 생각했다"고 회상했다. 할인 부탁은 거절했지만 축가는 예정대로 맡기로 했다.
결혼식을 약 2주 앞두고 상황이 달라졌다. 당일 김호영에게 여러 출연자가 함께하는 촬영 일정이 잡힌 것. 일정을 조정하기 어려웠던 그는 지인에게 참석하지 못할 것 같다고 양해를 구하고 대신 다른 후배가 축가를 부를 수 있도록 하겠다고 제안했다. 후배에게 지급할 축가비 역시 김호영이 부담할 생각이었다. 김호영은 "자기네 결혼식 콘셉트와 소개해 준 내 후배가 결이 안 맞는다는 거다. 그러면서 '혹시 더 유명한 연예인을 해 줄 수 있느냐'라고 하길래 그 사람과의 관계를 끝냈다"고 밝혔다. 오랜 시간 알고 지낸 사이였던 만큼 실망도 컸다고 했다. 그는 "내가 그 사람을 봐 온 시간이라는 게 있지 않나. 나는 절대 이 사람이 그런 얘기를 할 거라고는 생각을 못 했다"고 털어놨다.
김호영은 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅을 둘러싼 이른바 '옥장판' 논란에 휩싸였다. 당시 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리면서 옥주현을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 옥주현은 지난 7월 해당 논란을 다시 언급하며 "제대로 된 사과를 받은 적 없다. '옥장판'을 두고 왜 대중들이 나를 떠올리고 프레임이 따라다니고 있는지 묻고 싶다"고 말했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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