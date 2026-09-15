배우 고수가 약 15년간 몸담은 BH엔터테인먼트를 떠난다./사진=텐아시아DB

배우 고수가 약 15년간 몸담은 BH엔터테인먼트를 떠난다./사진=텐아시아DB

배우 고수가 약 15년간 몸담은 BH엔터테인먼트를 떠난다.BH엔터테인먼트는 15일 고수와의 전속계약 종료 소식을 알렸다. 소속사는 "오랜 시간 함께해 온 양측은 충분한 논의 끝에 서로의 앞날을 응원하며 아름다운 이별을 결정했다"고 밝혔다.이어 "고수의 새로운 출발을 진심으로 응원하며, 앞으로도 배우로서 펼쳐갈 다채로운 활동을 기대하고 응원할 예정"이라고 전했다.고수는 BH엔터테인먼트와 약 15년간 동행했다. 2017년에는 한 차례 전속계약을 재체결하며 인연을 이어갔으나 이번 계약 종료를 기점으로 각자의 길을 걷게 됐다.고수는 1998년 데뷔 후 영화와 드라마를 오가며 활동해왔다. 최근에는 '미씽: 그들이 있었다' 시즌1·2, '가석방 심사관 이한신', '머니게임', 영화 '군체' 등에 출연했다.고수는 예능으로도 활동 영역을 넓혔다. '직장인들', 'SNL 코리아' 등에 출연하며 작품 밖에서도 시청자들과 만났다. 그는 올 하반기 방송 예정인 SBS 새 드라마 '나인 투 식스'를 차기작으로 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr