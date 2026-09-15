아홉 박한, 제이엘 / 사진=F&F엔터테인먼트

그룹 아홉(AHOF)의 박한과 제이엘이 데뷔 후 처음으로 OST를 부른다.오는 20일 박한과 제이엘이 부른 네이버웹툰 '작전명 순정' OST 'Focus On You'(포커스 온 유)가 발매된다. 이 곡은 두 사람이 데뷔 후 처음으로 가창하는 OST이자 함께 선보이는 첫 컬래버레이션 음원이다.'Focus On You'는 극 중 백도화의 학창 시절과 풋풋하고 서툴렀던 첫사랑의 감정을 담은 미디엄 템포 발라드곡이다. 사랑이 시작되는 순간의 설렘과 아련함, 다시 돌아갈 수 없어 더욱 선명하게 남은 학창 시절의 한 장면을 그려냈다.서로 다른 음색을 지닌 박한과 제이엘이 이번 OST에서 보여줄 보컬 시너지에 관심이 쏠린다. 두 사람은 데뷔 전 서바이벌 프로그램에서 려욱의 '어린왕자' 무대를 함께 꾸몄다. 아홉으로 데뷔한 뒤에는 다양한 장르의 곡을 소화하며 팀의 메인보컬로 활동하고 있다.네이버웹툰 '작전명 순정'은 레트로 감성의 그림체와 개성 있는 캐릭터, 흥미로운 전개를 앞세운 작품이다. 앞서 프로미스나인, 이즈나, 피프티 피프티 등 여러 아티스트와 컬래버레이션 음원을 선보이며 작품의 분위기를 더했다.박한과 제이엘이 가창한 'Focus On You'는 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr