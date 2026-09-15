가수 하성운이 다가올 가을, 함께 단풍 구경 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 다가올 가을, 함께 단풍 구경 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 31일부터 지난 6일까지 '다가올 가을, 함께 단풍 구경 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 하성운은 최근 각종 공연과 무대에 오르며 팬들과 만나고 있다. 지난 5일 열린 '2026 천안 K-컬처박람회'에서는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 공개방송 무대에 올라 관객들과 만났다. 솔로 가수로 꾸준히 활동을 이어가며 공연과 방송 등 다양한 분야에서 활동 중이다.2위는 아스트로 차은우다. 차은우는 현재 군 복무 중이다. 지난해 7월 현역으로 입대한 그는 육군 군악대에서 복무하고 있으며 오는 2027년 1월 27일 전역 예정이다. 군 복무 중에도 차기작 소식이 전해졌다. 지난달에는 '폭군의 셰프' 장태유 감독의 신작 '서라벌 나이프'를 전역 후 복귀작으로 검토하고 있다는 소식이 알려졌다.3위는 더보이즈 주연이다. 주연은 최근 더보이즈 멤버들과 새로운 출발을 알렸다. 더보이즈 멤버 9인은 지난 14일 세븐에잇레코즈와 손잡았다는 소식을 전했다. 새 소속사는 멤버들의 개인 활동과 함께 더보이즈의 팀 활동을 지원할 예정이다. 주연 역시 새 둥지에서 그룹과 개인 활동을 이어갈 전망이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추석에 부모님께 소개하고 싶은 여자 가수는?', '추석에 부모님께 소개하고 싶은 남자 가수는?', '추석에 부모님께 소개하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추석에 부모님께 소개하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr