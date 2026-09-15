사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

배우 채정안이 브라운과 연청을 조합한 가을 스타일링을 공개했다.채정안은 최근 자신의 인스타그램에 "요즘 느낌적인 느낌🤎🩵🍂"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채정안은 몸에 밀착되는 브라운 컬러의 시스루 터틀넥에 연청 와이드 데님 팬츠를 입고 커다란 브라운 문 앞에 서 있다. 머리는 깔끔하게 뒤로 묶었으며 길게 떨어지는 귀걸이와 블랙 벨트를 더했다. 한 손에는 체인 스트랩이 달린 짙은 브라운 가방을 들고 옆을 바라보는 모습이 담겼다.이어진 사진에서 채정안은 같은 문을 배경으로 가방을 어깨에 걸친 채 한 손을 얼굴 가까이 가져가 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 넉넉한 실루엣의 데님 팬츠에는 허벅지 부분에 트임이 들어가 있으며 블랙 벨트 중앙의 골드 버클과 브라운 톤의 상의가 함께 눈에 띈다. 발끝에는 브라운 컬러의 슈즈를 매치해 전체적인 색감을 이어갔다.또 다른 사진에서 채정안은 짙은 벽돌 벽이 이어진 공간에 서서 한 손을 데님 팬츠 주머니에 넣고 카메라를 바라봤다. 브라운 터틀넥과 연청 데님의 대비가 전신 구도에서 선명하게 드러나며 체인 스트랩 가방은 어깨에 짧게 걸쳐 상체 옆에 자리했다. 군더더기 없이 묶어 올린 헤어와 긴 귀걸이도 그대로 드러나 얼굴선을 또렷하게 보여준다.마지막 사진에서 채정안은 창으로 햇빛이 들어오는 실내의 의자에 깊숙이 앉아 다리를 앞으로 뻗고 있다. 한쪽 팔을 몸 앞으로 모으고 다른 손은 턱 아래에 댄 채 카메라를 바라봤으며 가방은 의자 옆으로 늘어뜨려 놓았다. 브라운 상의와 여유롭게 떨어지는 연청 데님 팬츠, 브라운 슈즈까지 한 화면에 담긴 가운데 벽면으로 번진 따뜻한 빛이 채정안의 모습을 비추고 있다.이를 본 팬들은 " 내 인간 가을", "넘 이뻐요오오오", "너무 예뻐", "미모 열일", "비율 왠일", "가을가을한 언니" 등의 댓글을 달았다.한편 채정안은 1977년생으로 49세다. 채정안은 1995년 광고 모델로 데뷔했고 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.채정안은 앞서 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종 언니'에 출연해 "잘 살려고 애쓰면서 살고 싶지 않다"며 재혼 의사가 없다고 밝혔다. 그러면서 "나는 죽음을 준비하고 살고 있다"며 "맥시멀리스트의 삶을 벗어나려 하는데 갑자기 죽으면 많은 짐들을 누가 정리할 거냐"며 미래를 걱정하는 모습도 보인 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr