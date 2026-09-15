이솔이가 차 사고 소식을 전했다./사진=SNS

개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 억대 고급 외제차 사고 소식을 전했다.15일 이솔이는 자신의 SNS에 "하루에 느낄 수 있는 감정의 스펙트럼 중 끝과 끝을 달렸던 하루"라는 글과 함께 사진을 게재했다.그는 "머리도 예쁘게 묶고 나왔다가 사고가 나면서 엉망이 되어서 다 풀었다"라며 당시 아찔했던 사고 상황을 전했다. 함께 공개된 사진 속에는 지하 주차장에 주차된 고급 외제차 포르쉐 차량의 전면부가 담겼다. 충격의 여파로 전면 번호판이 덜렁거리며 떨어져 나간 모습이 눈길을 끈다. 사진 속 차량은 포르쉐 모델로, 실구매가는 최소 1억대로 알려졌다.뜻밖의 사고에도 이솔이는 특유의 긍정적인 마인드를 잃지 않았다. 그는 "그래도 동네 취향저격 카페도 발견하고, 대표님 덕에 예쁜 가방도 선물받고, 시장 속 매력적인 야장에서 낭만을 가득 느끼고 옴"이라며 "그렇지만 그렇게 끝이 아니었다는 후문"이라고 털어놨다.이어 "역시 한 치 앞도 알 수 없는데 인생을 어떻게 알까요? 당분간 운전을 못하는 대신에 가을을 한껏 만끽할 수 있게 되지 않았냐며 긍정의 힘을 빌려본다"라며 "그냥 그때그때 행복을 찾으며 살자. 일단 날씨가 너무 좋다"고 덧붙였다.이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼했다. SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에 출연해 신혼 일상을 공개하며 대중의 많은 사랑을 받았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr