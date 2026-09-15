라이브 뮤직 페스티벌 '2026 라라라온'이 서울을 시작으로 거제와 부산에서 공연을 이어간다. / 사진=한국음악레이블산업협회

라이브 뮤직 페스티벌 '2026 라라라온'이 서울을 시작으로 거제와 부산에서 공연을 이어간다. / 사진=한국음악레이블산업협회

라이브 뮤직 페스티벌 '2026 라라라온'이 서울을 시작으로 거제와 부산에서 공연을 이어간다. / 사진=한국음악레이블산업협회

라이브 뮤직 페스티벌 '2026 라라라온'이 서울을 시작으로 거제와 부산에서 공연을 이어간다.(사)한국음악레이블산업협회에 따르면 '2026 라라라온'은 9월 셋째 주 서울과 거제, 부산의 공연장에서 관객들과 만난다.15일 서울 스팀펑크락을 시작으로 16일 복합문화공간 몽향, 17일 팡타개라지에서 공연이 열린다. 이후 19일에는 거제 언드, 20일에는 KT&G 상상마당 부산으로 무대를 옮긴다.15일 스팀펑크락 공연에는 다다다, 발로, 엔분에일이가 출연한다. 16일 복합문화공간 몽향에서는 뷰렛, 시나, 오희정이 무대에 오른다.17일 팡타개라지에서는 드링킹소년소녀합창단과 아사달이 공연한다. 밴드 솔루션스도 스페셜 게스트로 합류한다.주말에는 거제와 부산에서 공연이 열린다. 19일 거제 언드에 이어 20일 KT&G 상상마당 부산에서는 조태준과 부산그루브, 올디 벗 구디, 레이지본이 관객들과 만난다.'2026 라라라온'은 지난 9일 서울 공상온도에서 첫 공연을 시작했다. 이후 서울과 속초에서 공연을 진행하며 전국 단위 일정에 들어갔다.이번 행사는 대형 공연장 한 곳에서 여러 팀이 무대에 오르는 일반적인 페스티벌과 달리 전국 각 지역의 공연장을 연결하는 방식으로 진행된다. 여러 지역의 라이브 공연장을 순회하며 인디 뮤지션을 소개하는 것이 특징이다.공연은 오는 11월까지 이어진다. 전체 일정은 총 53회다. 오는 10월에는 서울 언플러그드 홍대, 클럽프리버드, 살롱문보우를 비롯해 강원 춘천과 대구, 부산 등 전국 23개 공연장에서 69개 팀이 무대에 오를 예정이다.공연 티켓은 지정 예매처 '투더문(2TM)'에서 판매하며 현장 판매는 진행하지 않는다. 공연은 평일 오후 8시, 주말과 공휴일에는 오후 6시에 시작한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr