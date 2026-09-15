그룹 트와이스 정연이 달라진 분위기의 프로필을 선보였다./사진=바로엔터테인먼트 SNS

그룹 트와이스 정연이 달라진 분위기의 프로필을 선보였다./사진=바로엔터테인먼트 SNS

그룹 트와이스 정연이 JYP엔터테인먼트를 떠나 새 소속사에 둥지를 튼 가운데, 달라진 분위기의 프로필을 선보였다.소속사 바로엔터테인먼트는 지난 14일 공식 SNS를 통해 정연의 새 프로필 사진 여러 장을 공개했다.정연은 긴 생머리에 자연스러운 메이크업을 더한 모습이다. 무대 위에서 보여줬던 화려한 스타일링 대신 차분한 분위기를 강조하며 이전과 다른 이미지를 완성했다.절제된 표정과 깊이 있는 눈빛으로 한층 성숙한 분위기를 연출했다. 새로운 소속사에서 공개한 첫 프로필인 만큼 향후 활동 방향에도 관심이 쏠린다.정연은 최근 약 11년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 바로엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 친언니인 배우 공승연과 한 소속사에서 활동하게 됐다. 바로엔터테인먼트에는 공승연을 비롯해 변우석, 이채민, 이유미, 이홍내, 진구 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr