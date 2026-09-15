'대환장 기안장 시즌2'가 9월 22일 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'대환장 기안장 시즌2'가 9월 22일 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'가 울릉도를 떠나 한겨울 대관령에서 두 번째 민박 영업을 시작한다. '경력직 주인장' 기안84를 중심으로 김연경, 이준호, 카즈하가 신입 직원으로 합류해 예측 불가능한 민박 운영에 나선다.오는 22일 공개되는 '대환장 기안장 시즌2'는 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객들과 함께하는 민박 버라이어티다. 시즌1의 기안장 1호점이 울릉도 바다 위에 자리했다면, 이번 2호점은 한겨울 대관령 깊은 산자락에 들어섰다.시즌2에서는 추운 겨울밤 한 공간에 모인 출연진과 숙박객들이 함께 먹고 놀고 이야기를 나누며 가까워지는 과정에 초점을 맞춘다.이소민 PD는 "시즌1을 많이 사랑해주신 덕분에 두 번째 기안장을 열 수 있게 됐다"며 "시즌2를 준비하면서 가장 큰 고민은 '첫 번째 기안장을 보신 분들에게 어떻게 또 새로운 모습을 보여드릴 수 있을까'였다"고 밝혔다. 이어 "기안84 씨도 신선한 그림을 고민했고 기안84만이 할 수 있는 상상을 내놓았다"며 "계절과 장소, 직원들은 모두 달라졌지만 기안의 상상이 현실이 된 공간에서 처음 만난 사람들이 함께 먹고 자고 웃으며 가까워지는 기안장만의 재미는 그대로"라고 설명했다.민박 운영 경험이 생긴 기안84와 새롭게 합류한 김연경, 이준호, 카즈하의 호흡도 관전 포인트다. 기안84는 2호점 운영을 앞두고 책임감과 부담감이 컸다면서 "2호점에서는 손님들과 더 소통하려고 했다"고 말했다. 이어 "숙박객과 함께 지내면서 제가 부족한 것을 많이 배우는 시간이었다. 신기하고 즐거운 기안장 2호점을 정성 들여 준비했다"고 전했다.김연경은 기안84를 잡는 역할과 기안장의 청결을 책임지는 분위기 메이커로 활약한다. 그는 "기안장에서는 계획대로 흘러가는 일이 거의 없다"며 "예상하지 못한 상황 속에서 어떻게 해결해 나가는지, 숙박객과 어떤 이야기를 만들어가는지를 재미있게 봐주시면 좋을 것 같다"고 말했다.이준호는 요리부터 청소까지 능숙하게 해내는 직원으로 나선다. 모든 상황을 깔끔하게 정리하려는 완벽주의적인 모습도 보여줄 예정이다. 이준호는 "기안장은 평생 잊지 못할 추억이었다"며 "평생 살면서 쉽게 경험할 수 없는 일들을 저희가 경험한 만큼 예상치 못한 재미가 많다"고 밝혔다.막내 카즈하는 무엇이든 적극적으로 나서는 동시에 기안84와 동료 직원들에게 할 말을 하는 역할을 맡는다. 카즈하는 "어떻게 보면 생존 서바이벌처럼 저희가 점점 더 강해지는 모습을 보실 수 있을 것"이라며 "손님들 한 분 한 분이 각자의 이야기가 있어서 좋은 영감과 따뜻한 에너지를 받았다"고 말했다.이번 시즌에는 국적과 직업, 사연이 서로 다른 숙박객들이 기안장을 찾는다. 이소민 PD는 기안84가 시즌1보다 숙박객들과 더 많이 소통하고 싶어 했다고 전했다. 이에 함께 식사하거나 게임을 하고 이야기를 나누는 시간이 자연스럽게 늘었다고 설명했다.이 PD는 "밖은 춥고 밤은 긴 한겨울 대관령이라는 환경은 모두가 한 공간에 둘러앉아 함께 밥을 먹고 게임하고 이야기를 나누는 시간을 길게 만들었다"며 "처음 만난 사이인데 어느 순간 보면 대학 MT에 함께 온 친구들처럼 다 같이 떠들었다"고 전했다.'대환장 기안장 시즌2'는 오는 22일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr