가수 이승철이 40년 가수 생활 중 방송 활동을 중단했던 시기를 돌아본다. / 사진=텐아시아 DB

가수 이승철이 40년 가수 생활 중 방송 활동을 중단했던 시기를 돌아본다./ 사진 제공 : 2026 KBS 2TV 한가위 대기획

가수 이승철이 40년 가수 생활 중 방송 활동을 중단했던 시기를 돌아본다.15일 오후 9시 40분 방송되는 KBS 2TV 오리지널 다큐멘터리 '네버엔딩 이승철'에서는 데뷔 40주년을 맞은 이승철의 음악 인생이 공개된다.이날 이승철은 가수에게 필요한 재능과 노력에 대한 자신의 생각을 밝힌다. 어린 시절부터 자연스럽게 바이브레이션을 구사했다는 그는 노래에 있어 타고난 재능이 얼마나 중요한지 자신의 경험을 바탕으로 이야기한다.그룹 활동을 마친 뒤 솔로 가수로 나섰던 당시의 모습도 공개된다. 이승철은 1988년 솔로로 활동을 시작해 '안녕이라고 말하지 마' 등을 연이어 히트시키며 자리를 잡았다. 방송에서는 솔로 데뷔 당시 인터뷰와 과거 무대 영상도 공개될 예정이다.승승장구하던 시기만 있었던 것은 아니다. 이승철은 한동안 방송 활동을 중단해야 했던 당시의 심경도 털어놓는다. 방송 무대에 설 수 없게 되자 그가 선택한 것은 콘서트였다.이승철은 국내 최초로 라이브 콘서트 실황 비디오 제작에 나섰고, 영화 출연으로 받은 출연료를 공연 제작비에 투입하기도 했다. 방송 대신 관객을 직접 만나는 공연에 집중하면서 활동을이어간 셈이다.공연을 준비하는 방식은 40년이 지난 지금도 크게 달라지지 않았다. 이승철은 무대의 음악뿐 아니라 음향과 영상 등 공연 전반을 직접 확인한다고 밝혔다.지방 투어가 있는 날에는 오전 7시부터 공연장을 찾아 사운드를 점검한다. 맨 앞자리부터 객석 곳곳을 직접 돌아다니며 위치에 따라 소리가 어떻게 들리는지도 확인한다.이승철은 "공연장에 오시면 감동받게 해드려야 하고, 돈이 아깝지 않게 해야 한다"고 자신의 공연 원칙을 밝혔다.이번 KBS 한가위 대기획 음악쇼 역시 공연 49일 전부터 준비에 들어갔다. 이승철은 음향과 영상, 무대 구성 등을 직접 점검하며 공연을 준비하는 과정을 공개한다.이승철은 데뷔 이후 정규 앨범 12장을 발표했으며 270여 곡의 노래를 내놨다. 지금까지 오른 라이브 무대만 2000회가 넘는다.한편 2026 KBS 2TV 한가위 대기획 '당신의 삶은 네버엔딩 스토리 - 이승철'은 다큐멘터리와 예능, 음악쇼 등 3부작으로 구성된다. '네버엔딩 이승철'은 15일 오후 9시 40분, 예능 '배송왔송'은 오는 21일 오후 10시, 공연 '네버엔딩 스토리 - 이승철'은 오는 24일 오후 7시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr