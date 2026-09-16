배우 노재원이 '타짜: 벨제붑의 노래'로 영화 첫 주연을 맡게 됐다. / 사진제공=CJ ENM

배우 노재원이 국내 대표 범죄 오락 영화 '타짜' 시리즈의 피날레에 첫 상업 영화 주연으로 합류하며 벅찬 소회를 털어놨다.영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희, 이하 '타짜4')의 개봉을 앞두고 지난 14일 서울 삼청동의 한 카페에서 배우 노재원을 만났다.오는 23일 개봉하는 '타짜4'는 온라인 카지노 사업으로 성공한 두 친구가 배신과 복수로 얽힌 채 글로벌 도박판에서 목숨 건 승부를 그리는 이야기. 노재원은 장태영(변요한 분)의 절친이자 그의 세계를 무너뜨리는 야망의 인물 박태영 역을 맡았다.첫 상업 영화 주연작 개봉을 앞둔 노재원은 "새롭기도 하고 떨리기도 하다. 이제 시작이고 앞으로 많은 작품을 하고 싶기 때문"이라고 말문을 열었다. 이어 "이 모든 게 당연한 일이 아니고 감사한 일이다. 절대 당연하게 여겨선 안 되겠다는 생각을 많이 하는 요즘이다"고 전했다.'타짜4'는 동시기에 최민식 주연 '인턴', 유해진 주연 '암살자(들)'과 경쟁하게 됐다. 대선배들과 어깨를 나란히 하는 소감이 어떠냐는 물음에 노재원은 "어깨를 나란히 한다니 전혀 아니다"며 언감생심 얼떨떨한 표정을 지어 웃음을 자아냈다. 이어 "그냥 영화관에 조용히 가서 선배님들 영화를 관람하고 싶을 뿐이다. 살면서 영화와 영화가 경쟁한다는 생각을 해본 적이 없다. 함께 잘 됐으면 좋겠다"고 말했다.'타짜'라는 거대한 프랜차이즈 타이틀에 대한 중압감에 대해서는 의외로 덤덤했다. 노재원은 "처음 대본을 받았을 때 기존 '타짜'와는 완전히 다른 이야기라서, 또 다른 하나의 장편이라고 생각했다. '타짜'라는 타이틀에 대한 부담감보다 오히려 박태영이라는 인물 그 자체에 대한 고민이 컸다"고 설명했다. 그러면서 "타짜 시리즈에 대한 무거운 부담감은 제가 아니라 요한 선배님이 앞장서서 다 감내해 주셨다"며 공을 돌렸다.앞서 제작보고회에서 뭉클해했던 모습에 대해서는 비하인드를 전했다. 노재원은 "첫 상업 영화라 감격해서 울컥했다기보다는, 홍보하는 자리에서 말을 잘해야 한다는 생각에 긴장하다 보니 말이 잘 안 나왔던 것 같다"고 말했다. 이 모습이 담긴 영상에 대해서는 "음악이 깔린 영상으로 편집되다 보니 더 감동적인 순간처럼 보였던 것 같다. 제 마음을 솔직하게 얘기하려고 했다. 좋게 봐주셔서 감사할 따름"이라며 미소 지었다.첫 주연을 맡으며 어깨가 무거워진 만큼 책임감도 한층 깊어졌다. 노재원은 "많은 분의 기대에 충족하는 연기를 보여드린다면 행복할 것 같다"면서도 "(어떤 평가든) 받아들일 준비가 돼 있다. 변명하지 않고 도망가지 않는 배우가 되겠다"고 각오를 다졌다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr