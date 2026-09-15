이민정과 김지석의 관계에 변화가 나타나고 있다. / 사진제공=캔버스엔

이민정과 김지석의 관계에 변화가 나타나고 있다. / 사진제공=캔버스엔

이민정과 김지석이 ‘그래, 이혼하자’에서 이혼 소송을 이어가는 가운데, 두 사람의 관계에도 변화가 나타나고 있다.KBS Drama, GTV 드라마 ‘그래, 이혼하자’는 백미영(이민정 분)과 지원호(김지석 분)의 이혼 소송과 두 사람 주변에서 벌어지는 사건을 다룬다. 백미영이 3년 전 유산 사건의 원인으로 지원호를 의심하면서 두 사람의 갈등은 다시 커졌다.7회에서 지원호는 자신을 납치한 캘빈(이현진 분)에게 예상하지 못한 이야기를 들었다. 캘빈은 결혼 생활 중 아이가 자신의 친자가 아니라는 사실을 알게 됐지만 “가슴으로 낳은 아이를 꼭 찾아오겠다”고 말했다.이를 들은 지원호는 아이를 잃은 백미영을 떠올렸다. 그는 백미영에게 “네가 왜 캘빈을 좋아했는지 조금은 알 것도 같다”고 말했다. 이어 캘빈이 “미영이에게 다른 뜻 없으니 저에 대한 반발심 때문에 희주 씨를 만나는 거라면 멈춰달라”고 했던 말을 떠올렸다. 이후 지원호는 앞서 백미영에게 받아낸 ‘안희주와 만나는 것을 허락해 달라’는 내용의 각서를 없던 일로 했다.백미영도 지원호의 달라진 태도를 의식하기 시작했다. 그는 지원호와 안희주(이진이 분)의 관계를 언급하며 재판에서 이길 가능성을 이야기하는 전치현(오연아 분)에게 “진짜 연애할 마음으로 그런 건 아닌 것 같다”고 말했다. 전치현이 “‘바람 피워야지’하고 계획해서 바람나는 사람은 없다”고 했지만, 백미영은 쉽게 마음을 정리하지 못했다.7회 말미에는 백미영이 지원호가 건넨 약을 먹은 뒤 아이를 잃었다고 밝히면서 갈등이 커졌다. 지원호는 이를 부인했고, 과거 회사로 들어온 추석 선물인 영양제를 백미영에게 주자고 했던 송아리(왕빛나 분)를 떠올렸다.지원호는 백미영에게 “내가 아니고 다른 사람이 약을 준 거면 용서할 수 있냐”고 물었다. 백미영은 “약을 잘못 준 사람을 용서할 수 없다. 3년이라는 세월을 견딜 수 있었던 건 원호 씨라서 참았던 것”이라고 답했다. 지원호는 더 이상 말을 잇지 못했다.8회에서는 백미영이 여전히 자신을 의심하고 있다는 사실을 안 지원호가 집을 나와 모텔로 향했다. 떨어져 지내게 된 두 사람은 그동안 서로에게 했던 말과 행동을 돌아봤다.이후 강경태(정의제 분)와 송아리가 두 사람의 관계를 풀어주기 위해 자리를 마련하면서 백미영과 지원호는 볼링장에서 다시 만났다. 두 사람은 커플 볼링 대결에서 승리한 뒤 서로를 끌어안고 기뻐했다.8회 말미에는 백미영에게 유산을 유도한 약을 건넨 사람이 강경태였다는 사실이 드러났다. 안희주의 추락 사고 현장에도 강경태가 있었던 것으로 밝혀졌다.‘그래, 이혼하자’는 매주 수, 목 밤 11시 KBS Drama 채널과 GTV 채널에서 방송된다. 방송 이후 티빙과 웨이브에서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr