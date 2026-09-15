JTBC ‘한문철의 블랙박스 리뷰’

‘한블리’가 세 자매의 안타까운 사연을 다룬다.오늘(15일) 방송되는 JTBC ‘한문철의 블랙박스 리뷰’(이하 ‘한블리’)에서는 불법 주정차 차량을 피해 차도로 걷던 어머니를 전방주시태만 차량에 의해 잃게 된 세 자매의 안타까운 사연을 방송한다. 공개된 영상에는 보행로를 불법 주정차 차량이 막아 그 옆으로 걷던 어머니를 가해 차량이 그대로 들이받는 충격적인 장면이 담겨 있다.제작진은 피해자의 자녀들을 만나 사고의 전말을 들어본다. 갑작스러운 어머니의 교통사고 소식에 경미한 사고일 거라 여겼지만, 어머니는 중환자실로 옮겨질 정도로 위중했던 상태다. 설상가상으로 사고 1시간 뒤 희귀 난치병으로 10년 넘게 투병 중이었던 아버지 또한 임종하시며 “아버지의 장례를 치르면서 상복을 입고 매일 어머니를 만나러 중환자실을 갔고, 아버지 발인 다음 날 결국 어머니도 돌아가셨다”라며 당시를 떠올린다.이런 충격 속에서 유족을 더욱 분노케 한 것은 가해자의 주장이다. 가해자는 “매일 다니던 길인데 뭐에 씌었는지 사람이 가는 걸 보지 못했다”라며 황당한 변명을 했다고 밝힌다. 이어 충격적인 판결 결과도 공개된다. “가해자에게 금고 2년이 구형됐지만 구형 이후 가해자가 3,500만 원의 공탁금을 제출했고 판사는 이를 반성의 의미로 받아들여 금고 1년에 집행유예 2년을 선고했다”라는 것이다. 딸은 이를 두고 “계산된 기습 공탁”이라고 생각한다”라며 억울함을 토로한다. 이어 “한참 동안 엄마가 전화를 받을 것만 같아서 전화를 걸었다”라며 어머니에 대한 그리움을 털어놓았다.더불어 주차 중 발생한 날벼락 사건도 소개된다. 공개된 영상에는 의문의 여성이 블박차를 막아선 채 문을 열려고 시도하다 급기야 보닛 위에 올라타 뛰는 황당한 장면이 담겨있다. 잠시 후 도착한 경찰에게도 난동을 부린 여성은 결국 현장에서 체포되고, 술에 취해 기억이 전혀 나지 않는다고 주장했다고. 이후 가해자 측과 합의가 이루어지지 않아 결국 재판까지 진행됐고, 재물손괴죄로 벌금 100만 원 구약식 청구되었다고 밝힌다. 이에 한문철 변호사는 “자차보험으로 수리 후 가해자에게 구상권 청구해야 한다”라고 알려준다.한편, JTBC ‘한문철의 블랙박스 리뷰’는 오늘(15일) 밤 9시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr