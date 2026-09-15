안효섭이 요리 서바이벌에 참가하는 셰프로 변신한다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

'파이널 테이블'이 오는 10월 24일 첫 방송된다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 안효섭이 ‘파이널 테이블’에서 요리 서바이벌에 참가하는 셰프로 변신한다.오는 10월 24일 첫 방송되는 JTBC 드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’을 배경으로 한다. 대회에 참가하기 위해 세계 각지에서 모인 한국인 셰프들의 이야기를 그린다.안효섭은 극 중 해외파 한국인 셰프 강한 역을 맡았다. 강한은 뛰어난 요리 실력과 미적 감각을 지닌 인물이다. 가족관계와 국적 등 개인적인 배경은 알려지지 않았다. 한곳에 오래 머물지 않는 자유로운 성격으로 매년 다른 레스토랑에서 일하며 세계 여러 나라를 다녔다.강한은 뉴욕의 유명 레스토랑과 계약을 마친 상태에서 잠시 한국에 들어온다. 이후 아버지와의 추억이 남아 있는 레스토랑 파밀리아를 찾았다가 예상치 못하게 헤드 셰프를 맡게 된다. 미국행까지 미루고 ‘더 테이블: K 셰프 2026’에 참가하면서 본격적인 경쟁에 뛰어든다.공개된 사진에는 강한이 자연과 재래시장, 레스토랑을 오가며 요리하는 모습이 담겼다. 직접 식재료를 구하러 시장을 찾는가 하면 사냥총을 들고 있는 모습도 포착됐다.레스토랑 파밀리아의 헤드 셰프가 된 뒤에는 대회 준비에 나선 모습이 공개됐다. 주방에서 요리에 집중하며 그동안 쌓아온 실력을 보여주는 강한의 모습이 담겼다.안효섭이 셰프 캐릭터를 연기하는 것은 이번이 처음이다. 그동안 로맨스 장르를 중심으로 활동해온 만큼 ‘파이널 테이블’을 통해 보여줄 새로운 모습에도 관심이 쏠린다.‘파이널 테이블’은 오는 10월 24일 오후 10시 40분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr