일본 배우 미요시 아야카가 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연했다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)에 출연한 일본 배우가 건강을 회복하고 한국 홍보 일정에 합류한다. 지난 8월 의료진의 권고로 휴식기에 들어갔던 그는 완쾌 후 첫 한국 영화 데뷔작을 위해 개봉 전주부터 개봉 3주차까지 무대인사에 나선다.'타짜: 벨제붑의 노래'가 개봉 2주 전부터 시사회와 상영회를 통해 관객들과 만나고 있는 가운데, 미요시 아야카도 본격적인 한국 홍보 활동을 시작한다.미요시 아야카는 지난 8월 의료진의 권고에 따라 회복을 위한 휴식기에 들어간 바 있다. 최근 건강을 회복한 그는 오는 19일과 20일 진행되는 개봉 전주 무대인사부터 '타짜: 벨제붑의 노래' 팀에 합류한다.개봉주에도 관객들을 만난다. 미요시 아야카는 오는 23일을 비롯해 25일, 26일, 27일 무대인사에 참여한다. 개봉 2주차인 10월 3일부터 5일까지, 개봉 3주차인 10월 9일부터 11일까지도 무대인사에 참석할 예정이다.특히 '타짜: 벨제붑의 노래'는 미요시 아야카의 첫 한국 영화다. 첫 한국 영화 데뷔작인 만큼 여러 차례 무대인사에 직접 참석하며 한국 관객들과 가까이서 소통할 예정이다.'타짜: 벨제붑의 노래' 팀은 총 5주에 걸쳐 무대인사를 진행한다. 자세한 일정은 배급사와 각 극장을 통해 확인할 수 있다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다. 허영만 작가의 원작 만화 시리즈 마지막 편을 영화화한 작품으로 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr