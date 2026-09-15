코미디언 이봉원이 아내 박미선의 암 투병 이후 달라진 부부관계에 대해 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

코미디언 이봉원이 아내 박미선의 암 투병 이후 달라진 부부관계에 대해 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 롤링썬더

코미디언 이봉원이 아내 박미선의 암 투병 이후 달라진 부부관계에 대해 털어놨다.이봉원은 14일 공개된 유튜브 콘텐츠 '신여성'에 출연해 박미선의 암 투병 소식을 처음 들었을 당시를 떠올렸다.그는 "처음 문자로 소식을 접한 순간엔 머리가 하얘지고 아무 생각이 나지 않았다"며 "치료를 잘해서 빨리 낫게 해야겠다는 생각뿐이었다"고 말했다.이어 "평소에 너무 신경을 못 썼구나 하는 생각에 병원만큼은 천안에서 올라와 꼭 같이 가줬다. 그동안 표현을 잘 못했는데 더 많이 줘야겠다는 생각이 들더라"고 밝혔다.박미선의 치료 이후 두 사람의 관계에도 변화가 생겼다고 했다. 이봉원은 "그렇게 잘 치료받고 최근 프로그램도 같이 하면서 요즘은 신혼 때와 또 다른 기분으로 지내고 있다. 소중하다는 걸 한 번 더 느끼게 됐다"고 말했다.박미선이 투병하던 당시에는 평소 하지 않던 이벤트도 준비했다. 이봉원은 대전의 유명 빵집에서 몇 시간을 기다려 케이크를 사다 주는가 하면, 아들·딸과 함께 여행을 떠나 불꽃놀이 이벤트를 열어줬다고 밝혔다.생활 습관도 달라졌다. 이봉원은 "성격이 긍정적으로 변했다. 나쁜 일이 있더라도 극복할 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다. 특히 술을 마시는 횟수가 크게 줄었다고 했다. 그는 "1년에 낮술을 포함해 380번 정도 먹었는데 지금은 일 때문에 일주일에 한두 번 먹는 정도"라고 밝혔다.박미선과의 금전 관계에 대해서도 언급했다. 이봉원은 과거 여러 사업에 도전하고 실패하면서 박미선이 사업 자금을 대줬다는 오해를 받았다고 설명했다.그는 "많은 분들이 아내가 사업 자금을 다 지원해준다고 생각했나 보다. 길에서 아줌마들에게 '와이프 고생시키지 말라'며 등짝을 맞기도 했다"고 회상했다. 이어 "부부 관계지만 금전적으로는 확실했다. 빌려서 쓰고 다 갚았다. 날짜 내에 안 갚으면 문자가 온다"며 "그래도 부부니까 이자는 못 준다고 했다"고 덧붙였다.이봉원은 새로운 일을 시작할 때 박미선과 미리 상의하지 않았다는 사실도 털어놨다. 그는 "히말라야 갈 때도 전날 이야기하고, 천안에 짬뽕집도 일주일 전에 말했다"고 밝혔다.이 밖에도 2013년 MBC '스타 다이빙 쇼 스플래시' 촬영을 준비하다 안와골절을 입었던 일과 히말라야 등반, 영어·중국어·기타·피아노 등을 배웠던 경험도 공개했다.이봉원과 박미선은 1993년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr