텐아시아 DB

배우 이준영이 3주 연속 드라마 출연자 화제성 1위를 기록했다.15일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 9월 2주 차(9월 7일~9월 13일) 차트에 따르면, TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 부문에서 tvN 토일드라마 '포핸즈'의 이준영이 3주 연속 1위에 등극했다.이준영이 주연을 맡은 '포핸즈' 역시 TV-OTT 통합 드라마 화제성 부문에서 화제작들을 제치고 8월 4주 차, 9월 1주 차에 이어 3주 연속 1위를 차지했다. 또한 TV 드라마 부문에서도 2주 연속 1위를 기록하며 뜨거운 화제성을 이어가고 있다.'포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 드라마다. 극 중 이준영은 신예 피아니스트 최정요를 연기하고 있다.강비오(송강 분)와 팽팽한 긴장감을 형성하며 펼쳐지는 이준영의 연기 호흡은 극의 몰입도를 높이는 주요 요소로 꼽힌다. 강력한 라이벌이었던 두 인물이 경쟁과 갈등을 거듭하는 과정에서 이준영은 절제된 표현 속에서도 감정선을 세밀하게 쌓아 올리며 최정요라는 인물의 서사를 설득력 있게 완성하고 있다.현재 군 복무 중인 이준영은 별도의 활동 없이도 작품과 캐릭터만으로 3주 연속 화제성 1위를 지키며 변함없는 관심을 입증했다. 작품의 상승세와 함께 이준영을 향한 관심 역시 꾸준히 이어지고 있다.한편, tvN 토일드라마 '포핸즈'는 매주 토요일, 일요일 밤 9시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr