'명예영국인' 백진경이 출산을 앞두고 영국으로 향했다. / 사진=백진경 SNS

원정출산 의혹에 정면 반박했던 유튜버 '명예영국인' 백진경이 출산을 앞두고 영국으로 떠났다. 백진경은 영국인 남편과 결혼해 현재 런던에 거주하고 있다.백진경은 지난 14일 자신의 SNS에 "공항이다. 더워 죽겠다. 친구들아 내년에 만나. 엄마가 되러 간다"는 글을 올렸다. 오는 12월 출산을 앞둔 그는 영국에서 딸을 품에 안을 예정이다.앞서 백진경은 유튜브 채널 '롤링썬더'의 콘텐츠 '신여성'에 출연해 영국에서 출산할 계획이라고 밝혔다. 이를 두고 일각에서는 아이의 시민권 취득을 위한 원정출산이 아니냐는 의혹을 제기했다.이에 백진경은 지난달 12일 자신의 SNS를 통해 이 같은 의혹에 정면 대응했다. 그는 "왜 제가 영국에서 아이를 낳는 게 큰 이슈죠? 남편이 영국인이고 저 런던에 거주하는데요"라며 뜬금없이 제기된 원정출산 의혹에 황당함을 드러냈다.한편 백진경은 약 60만 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널 '명예영국인 world'를 운영하고 있다. 그는 영국 런던 출신의 3세 연하 배우 로한 네드와 결혼해 현지에서 생활 중이며 지난 6월 임신 소식을 알렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr