김영광이 성남 FC 시절 연봉이 50배나 적었다고 밝힌다./사진=텐아시아DB

김영광이 성남 FC 시절 연봉이 50배나 적었다고 밝힌다./사진제공=MBC

전 축구 국가대표 골키퍼 김영광이 성남 FC 시절 연봉이 50배나 적었다고 밝힌다.오는 17일 방송되는 MBC 예능 ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)에서는 성남 임장에 나선다.이날 방송에서는 최근 부동산 시장의 이목이 집중되고 있는 성남으로 임장을 떠난다. 성남은 원도심부터 1기 신도시 분당부터, 2기 신도시 판교까지 품고있는 지역이다. 다양한 주거 환경이 공존하는 성남을 살펴보기 위해 성남 FC에서 감독과 선수로 인연을 맺었던 김남일과 김영광, 그리고 ‘예능 스트라이커’ 양세형이 함께한다.본격적인 임장에 앞서, 김영광은 성남을 찾아 성남 FC 시절의 추억을 회상한다. 그는 인근의 해장국집을 지나던 중, 후배들에게 밥을 사줬던 일화를 공개하며 “후배들에게 한 번 밥을 사면 한 달 치 월급이 나갔다”라고 밝혔다. 이에 출연진이 의아해하자, 김영광은 “(김남일) 형님이 최저 연봉을 주셨다”라며 선수 시절 최고 연봉과 비교해 무려 50배나 적었던 실제 연봉을 공개한다. 이에 김남일이 즉각 발끈하는 모습을 보여 이목이 쏠린다.앞서 김영광은 한 유튜브 채널에 출연해 선수 시절 최고 연봉이 13억원이었다고 밝힌 바 있다. 그는 "기본 6억원에 수당이 따로 있었다. 무실점 수당 500만원, 승리 수당 500만원, 출전수당 500만원으로 하루 최대 수당이 1500만원"이라고 설명했다.세 사람은 높은 주거 선호도로 ‘천당 아래 분당’이라는 별칭이 붙었던 1기 신도시 분당의 매물을 찾아간다. 현재 분당 곳곳에서 재건축 바람이 불고 있는 가운데, 세 사람이 방문한 집 역시 ‘재건축 선도지구’ 선정을 기다리고 있는 단지 중 하나로 공개된다. 관리가 잘 된 깔끔한 순정 상태를 유지 중인 해당 매물은 재건축 이슈 이후 시세가 6억 원가량 상승한 것으로 알려져 관심을 모은다.이 집은 자녀 두 명이 모두 명문대를 졸업한 집으로, 자녀들의 방에는 책이 빼곡하게 들어찬 책장이 자리해 놀라움을 안긴다. 이 모습을 본 김영광은 “저는 공을 들고 책을 놨다”고 밝힌다. 김대호가 두 사람을 향해 감명 깊게 읽은 책이 있냐고 묻자 김남일은 히가시노 게이고의 추리소설을 좋아한다고 밝혀 의외의 독서 취향을 공개한다. 김영광은 가장 인상 깊었던 책으로 성경을 꼽는다. 기억나는 성경 구절을 묻는 질문에는 예상치 못한 대답을 내놓는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr