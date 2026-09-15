'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 또 한 번 생존을 건 미션이 펼쳐진다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 또 한 번 생존을 건 미션이 펼쳐진다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 또 한 번 생존을 건 미션이 펼쳐진다.15일 방송되는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 5회에서는 NCT 127 태용과 올데이 프로젝트 베일리의 신곡 퍼포먼스를 완성하는 '솔로 아티스트 디렉' 미션이 시작된다.앞선 '라스트 스테이지: 24H'에서는 레난과 해쉬가 아쉽게 탈락했다. 살아남은 정민준을 포함한 8명의 안무가는 이번 미션에서 처음으로 2인 1조를 이뤄 경쟁한다.안무가들은 태용과 베일리의 신곡을 각자의 방식으로 해석해 실제 무대에 오를 퍼포먼스를 제작해야 한다. 시미즈는 "지금 딱 제가 하는 일"이라고 자신감을 보였고, 나인은 "제 진가를 보여줄 때가 왔다"고 말했다. 바다 역시 "본업을 할 순간이 왔다"고 의욕을 나타냈다.이번 미션에서는 안무뿐 아니라 아티스트를 디렉팅하는 능력까지 평가받는다. 10년 차 아이돌인 태용과 댄서 겸 안무가로 활동해온 베일리를 만족시켜야 하는 만큼 각 안무가의 경험과 역량이 중요하게 작용할 전망이다.정민준에게는 또 한 번 쉽지 않은 상황이 찾아온다. 글로벌 컴피티션에서 두각을 보였지만 K팝 퍼포먼스를 제작한 경험은 없는 상태다. 각 대진에서 패배한 팀은 다시 '라스트 스테이지: 24H'로 향하기 때문에 익숙하지 않은 분야에서 생존까지 걸고 경쟁해야 한다.본격적인 대결에 앞서 8명의 안무가는 태용과 베일리 대진으로 나뉘어 파트너를 정한다. 정민준은 "누가 저랑 K-POP 미션을 하고 싶어 할까"라며 직접 파트너를 찾아 나선다. 하지만 팀 결성 과정에서 어려움을 겪은 그는 "깍두기 신세다. 눈물이 나오려 한다"고 토로한다.최종적으로 태용 대진에서는 바다·백구영과 나인·베이비주가 맞붙는다. 베일리 대진에서는 시미즈·인규와 정민준·캐스퍼가 경쟁한다.정민준과 캐스퍼의 조합도 눈길을 끈다. 두 사람은 앞선 미션에서 서로의 작품을 향해 혹평을 주고받았던 만큼 이번에는 한 팀으로 어떤 결과물을 만들어낼지가 관전 포인트가 된다. 파트너 간 의견 충돌도 이어진다. 서로 다른 창작 방식과 스타일을 하나의 무대로 합치는 과정에서 일부 팀에서는 갈등까지 벌어진 것으로 알려졌다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 5회는 이날 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr