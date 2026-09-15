서동주가 서정희와 미국 클럽에 갔던 일화를 밝혔다. / 사진='서동주의 또도동' 유튜브 캡처

서동주가 서정희와 미국 클럽에 갔던 일화를 밝혔다. / 사진='서동주의 또도동' 유튜브 캡처

방송인 서동주가 어머니 서정희와 미국 클럽에 방문했던 유쾌한 일화를 공개했다지난 14일 유튜브 채널 '서동주의 또도동'에는 '성격도 취향도 정반대인데 '서정희 & 서동주 모녀'가 잘 지내는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다. 서동주가 서정희와 오붓한 모녀 데이트를 즐기는 모습이 담겼다.서동주는 엄마 서정희에 대해 "성격도 관심사도 정반대지만 서로에 대한 존중이라는 가치관이 같아 잘 지낸다"고 말했다. 이어 서동주는 어머니에게 가장 해드리길 잘했다고 생각하는 순간으로 샌프란시스코에서의 추억을 회상했다.서동주는 "엄마가 혼자 되고 우울해하며 힘들어할 때 샌프란시스코 집으로 모셔 와 몇 달간 함께 지냈다"고 밝혔다. 그는 "엄마를 맛있는 레스토랑과 바에 모시고 가고 좋아하는 바에 모시고 가고 그동안 못 해본 경험을 채워드렸다"고 설명했다. 그는 "나이가 들면 엄마가 바에 갈 일이 언제 있겠냐"며 "엄마가 죽기 전에 클럽이란 곳을 한 번은 가봐야지 싶어서 친구들과 함께 힙합 클럽에 갔다"고 털어놨다.서동주는 서정희가 너무 잘 놀았다고 회상했다. 그는 "엄마가 춤을 신나게 춰서 친구들도 '너희 엄마 멋있다'고 했다"며 "당시 20대 남성들이 엄마에게 대시했는데, 엄마가 '노(No)!'라며 콧대 높게 거절하시는 등 추억이 생겼다"고 언급했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr