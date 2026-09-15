/사진 = AAA 조직위원회

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'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈)'의 올해 전체 아티스트 라인업이 공개됐다.15일 AAA 조직위원회는 오는 12월 5~6일 이틀간 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 'Asia Artist Awards'(이하 'AAA 2026')의 1·2일차 출연진을 공개했다.◆ 'AAA 2026' 1일차…MC 쯔위X성한빈'AAA 2026' 첫날 MC는 쯔위(TZUYU)와 성한빈이 맡는다. 성한빈은 2년 만에 'AAA' 호스트로 복귀한다.배우 부문에는 고윤정, 김선호, 김수현, 다현(트와이스), 문상민, 박지환, 박지훈, 배종옥, 안효섭, 윤경호, 이다희, 이홍내, 추영우, 허남준 등이 이름을 올렸다.가수 부문에는 나니와단시(Naniwa Danshi), 넥스지(NEXZ), 다영(우주소녀), 라이즈(RIIZE), 롱샷(LNGSHOT), 리센느(RESCENE), 몬스타엑스(MONSTA X), 슈퍼주니어-D&E, 아워벌스데이(OURBIRTHDAY), 아이딧(IDID), 앤팀(&TEAM), 어큐즈파이브(Accusefive, 告五人), 에이티즈(ATEEZ), 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes), 연준(투모로우바이투게더), 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 우즈(WOODZ), 원필(데이식스), ITZY(있지), 주헌(몬스타엑스), 최예나(YENA), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), 킥플립(KickFlip), 트리플에스(tripleS), 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 출연한다.◆ 2일차 MC 장원영X지창욱…변우석·김혜윤 등 참석둘째 날에는 장원영과 지창욱이 MC로 호흡을 맞춘다. 장원영은 6년 연속 'AAA' 진행을 맡는다.배우 부문에는 김유정, 김재원, 김혜윤, 문상민, 미치에다 슌스케(Michieda Shunsuke), 변우석, 윤경호, 음문석, 이다희, 이상이, 이종원, 장다아, 허성태, 혜리가 참석한다.가수 부문에는 넥스지(NEXZ), 다영(우주소녀), 롱샷(LNGSHOT), 리센느(RESCENE), 미야오(MEOVV), 박지훈, 성한빈, 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE), 민기·성화·우영(에이티즈), 엔믹스(NMIXX), 유나(ITZY), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 쯔위(TZUYU), 채령(ITZY), 코르티스(CORTIS), QWER(큐더블유이알), 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES), 키키(KiiiKiii), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), TWS(투어스), 튜이드(TUIDE), 트리플에스(tripleS)가 무대에 오른다.문상민, 윤경호, 이다희는 배우 부문에서 양일 모두 참석한다. 가수 부문에서는 넥스지, 다영, 롱샷, 리센느, 트리플에스가 이틀 모두 출연한다.첫날 MC인 쯔위와 성한빈은 둘째 날에는 가수로 무대에 오른다. 에이티즈 민기, 성화, 우영은 2일차에 각각 스페셜 솔로 스테이지를 선보인다.올해 'AAA 2026'에는 K팝 그룹과 솔로 아티스트뿐 아니라 해외 아티스트와 배우들이 대거 참석한다.'AAA 2026'은 오는 12월 5~6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr