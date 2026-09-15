영케이가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

유승호와 영케이가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=SBS

그룹 데이식스의 멤버 영케이가 JYP 연습생들의 세대를 구분하는 뜻밖의 기준을 공개한다.15일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에는 배우 유승호와 데이식스 영케이가 게스트로 출연한다. 두 사람은 유재석, 유연석과 함께 청담동 일대를 찾는다.이날 영케이는 "JYP 연습생들은 아는 맛집에 따라 세대가 나뉜다"며 청담동 인근 맛집을 줄줄이 언급한다.평소 대식가로 알려진 영케이는 남다른 식사량도 공개한다. 그는 "밥 무한리필 식당에서 8공기를 먹었다가 식당 사장님한테 혼난 적도 있다"며 "레스토랑에 가면 혼자 100만원을 채우는 것도 가능하다"고 말한다.이어 라면을 최대 몇 개까지 먹을 수 있느냐는 이야기가 나오자 "3일 전에도 부대찌개에 라면 사리 4개를 넣어서 먹었다"고 밝힌다. 이를 들은 유승호는 "나도 많이 먹는 편이라고 생각했는데 영케이를 보면 소식좌 같다"고 말한다.영케이는 평소 몸매 관리를 위해 식사량을 조절한다고 설명한다. 그는 "평소에는 양을 조절해야 하기 때문에 거의 안 먹는다. 먹을 수 있을 때 바짝 먹는다"고 이야기한다. 그러나 이날 준비된 디저트 앞에서는 식사 조절을 잠시 내려놓고 다른 출연자들이 배부르다고 한 뒤에도 계속 음식을 먹어 웃음을 안긴다.한편 이날 '틈만나면,'은 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 D조 1차전 중계로 인해 오후 10시 5분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr