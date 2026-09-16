'하트시그널4' 출신 김지영이 생후 2개월 된 딸과 함께하는 일상을 공개했다./사진=김지영 SNS

'하트시그널4' 출신 김지영이 생후 2개월 된 딸과 함께하는 일상을 공개했다./사진=김지영 SNS

'하트시그널4' 출신 김지영이 생후 2개월 된 딸과 함께하는 일상을 공개했다.김지영은 13일 자신의 SNS에 "요즘 인스타도 잘 못 올릴 정도로 삶의 전부가 슬이다. 슬이는 잘 크고 있다"며 딸 윤슬 양의 모습이 담긴 영상을 게재했다.이어 "너무 슬이 사진만 올리면 그녀의 인스타 같을까봐 무지하게 자제 중이다"라며 "슬이 조금만 더 크면 다시 이것저것 열심히 공유해보겠다. 나를 잊지 말아달라"라고 육아에 집중하고 있는 근황을 전했다.영상 속 윤슬 양은 침대에 누운 채 카메라를 바라보고 있다. 노란색 별무늬 옷을 입은 윤슬 양은 또렷한 눈망울과 쌍꺼풀을 자랑했다. 카메라를 응시하다가 살짝 미소를 짓는 모습도 담겼다.김지영과 운수영의 딸 윤슬 양은 어느덧 생후 2개월을 맞았다. 시간이 지날수록 엄마 김지영과 아빠 윤수영의 모습을 고루 닮아가는 듯한 모습도 눈길을 끈다.김지영은 채널A 연애 예능 '하트시그널4'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 독서 플랫폼 CEO 윤수영과 결혼했으며, 지난 7월 첫딸 윤슬 양을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr