배우 김지수가 독일에서 근황을 전했다. / 사진=김지수 SNS

배우 김지수가 독일에서 크리스마스 분위기를 즐겼다. / 사진=김지수 SNS

배우 김지수가 독일 로텐부르크에서 크리스마스 분위기를 만끽했다.김지수는 지난 13일 자신의 SNS에 "독일 로텐부르크(Rothenburg)에 일 때문에 갔는데 크리스마스를 미리 만나고 왔다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 크리스마스를 앞두고 단장에 나선 로텐부르크의 풍경이 담겼다. 김지수는 현지 곳곳을 둘러보며 유럽 특유의 연말 분위기를 즐겼다.그는 "올겨울 또 환상적으로 반짝거릴 프라하와 유럽의 크리스마스, 함께할 투어가 기대된다"며 "크리스마스의 감흥은 왜 나이를 먹어도, 아니 나이를 먹을수록 사라지지 않는지 모르겠다"고 설렘을 내비쳤다.삶에 관한 책의 한 구절도 공유했다. 김지수는 사람들이 나이가 들수록 새로운 도전보다 자신을 인정해 주는 익숙한 환경에 머물고 싶어 한다는 내용의 문장을 인용했다. 이어 "이런 틀에서 벗어나길 시도하며 살고 있는 제 자신에게 대단한 성공이 따라오지 못해도 박수를 쳐주고 싶다"며 "매일매일 자유롭고 꿈을 꿀 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.김지수는 2024년 방송된 JTBC 드라마 '가족X멜로' 이후 별다른 연기 활동을 하지 않고 있다. 같은 해 5월 체코 프라하로 떠나 유럽에서 생활해왔으며 지난 3월에는 여행사 '지수 인 프라하'를 설립했다고 알렸다.한편 김지수는 과거 두 차례 음주운전으로 물의를 빚은 바 있다. 2000년 무면허 상태에서 혈중알코올농도 0.175%로 운전하다 사고를 냈으며 2010년에는 음주 상태로 택시와 충돌한 뒤 현장을 이탈한 혐의로 기소돼 벌금 1000만원을 선고받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr